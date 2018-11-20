10:24
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Навчання вдома: особливості та ризики сімейної освіти в Україні

      62 Читать новость на русском

      Хоумскулери – діти, які відмовилися від традиційної школи. Таких в Україні нині десятки тисяч. Скільки саме чиновники точно назвати не можуть. Бо рахують загалом тих, хто перейшов на дистанційне навчання. Але серед них, як і хоумскулери, так і ті, які до школи не ходять через інші причини: наприклад закордонні подорожі чи спортивну кар'єру.

      Син телеведучої 24 каналу Дарії Кудімової Єгор вже тиждень не ходить в школу. Восьмикласник займається вдома, на спеціальній онлайн-платформі є особиста сторінка з розкладом та матеріалами, які хлопець має опанувати.

      Читайте також: Два місяці Нової школи: досягнення і провали

      "До прикладу, вибираємо алгебру. Буде цілий параграф, що треба прочитати. Потім після цього параграфу йдуть контрольні запитання, на які потрібно письмово відповідати, фотографувати і відправляти вчительці", – розповів хоумскулер Єгор Кудімов.

      На так званий хоумскулінг хлопець просив батьків перевести впродовж двох років.

      Мені важливіше не оцінки в школі, а його життєва енергія, щоб в нього було бажання до нового,
      – пояснила телеведуча 24 каналу, мати хоумскулера Дарія Кудімова.

      Критики дорікають, що навчання вдома заважає соціалізації, але часто це виявляється міфом. Через те, що у хоумскулерів більше вільного часу, діти знаходять час на додаткові гуртки. 

      навчання вдома
      Домашнє навчання

      Офіційно такого поняття як "хоумскулінг" не існує. Така сімейна форма навчання, прогнозують в МОН, з'явиться наступного 2019 року. Тому зараз дітей, які хочуть навчатися вдома, оформлюють на дистанційну або заочну форму. Хоумскулінг дозволятимуть учням будь-яких класів. За умови, якщо це не вплине на успішність в навчанні.

      Проте домашнє навчання не всім підходить. Хоумскулінг варто обирати дітям, в яких немає проблем з самодисципліною і є бажання вчитися.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      19 листопада , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Канал Al Jazeera не впустив FEMENістку в прямий ефір (Фото)
       22 квітня 2013 , 21:04
      Головні новини 20 березня: Загострення на фронті, невтішна демографія
       21 березня 2017 , 08:04
      Провідний захисник Динамо може опинитися в Іспанії
       29 липня , 10:07
      У Берліні заборонили використання дизельних автомобілів
       19 жовтня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук