Два месяца Новой школы: достижения и провалы

С 1 сентября во всех школах ввели новую программу обучения. Амбициозная цель: воспитать "другое" поколение украинцев. Мы пообщались с учителями и родителями нынешних первоклассников и выяснили, какие вопросы больше всего волнуют их после первых двух месяцев работы.

А советник министра образования Оксана Макаренко расставила все точки над “i” и рассказала о первых шагах реформы.

Особенности НУШ Для учеников. Школьники имеют много групповых заданий, а также практикуют утренние обсуждения в кругах. Поэтому дети сближаются и не боятся друг друга – в таких условиях знания усваиваются легко и, в частности, ученики учатся общаться и мыслить критически. Дети будут учиться 12 лет, последние три – по профилю.



Для учителей. Учителя получили больше свободы в выборе методик преподавания и количества часов, уделенных той или иной теме. Так, если дети не до конца усвоили материал, можно выделить больше часов для занятий. Есть и возможность что-то пройти быстрее, если ученики все усвоили.



Результаты пилотных школ. В Украине 100 школ ввели НУШ еще в 2017 году. Опросы учителей и родителей первоклассников показали, что дети, которые закончили первый класс по новой программе, не только освоили все необходимые знания, но и имели лучшее психологическое состояние и более дружеские отношения с одноклассниками.

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Эффективность обучения через игру

Для шестилетних детей естественно учиться через игру. Материал воспринимается, когда ребенок активно участвует в учебном процессе, когда ему интересно. В начальной школе особенно трудно добиться дисциплины: детям неестественно сидеть 35 минут, не двигаясь и не разговаривая. Поэтому сейчас школьники переходят от одной активности к другой во время урока: послушали учителя, а затем разбились на группы и начали работать с проектами.

В современном мире сами знания, которые передает учитель, не так уж и важны. Основное – как их применить на практике. Нельзя этому научиться, лишь глядя в затылок соседа и в глаза учителю. Для этого нужно больше: где-то ошибиться, где-то поспорить, где-то сделать совместный проект и презентовать его.

Что делать, если до сих пор нет необходимого оборудования?

В этом году выделили миллиард гривен на закупку оборудования для первых классов. Территориальные общины также должны добавить долю своих денег к бюджетным, от 5 до 20% (от их доли зависит качество закупленного оборудования). Родителям не нужно ничего покупать вообще. Если в школе требуют сдать деньги на условные "шторы" – нужно писать жалобу в районное управление образования и можно дополнительно в правоохранительные органы. Любая помощь со стороны родителей должна быть добровольной.

Если вы не получили новых парт или дидактических материалов, а у учителя первых классов нет компьютера, принтера или проектора, нужно подать запрос в районное управление образования и спросить, когда будет оборудование.

По информации МОН, до конца ноября все школы должны быть оснащены полностью. Сейчас же более 20% выделенных государством денег не использованы.

Домашние задания

Оксана Макаренко отмечает, что в принципе родителям готовить ребенка к школе нужно, но научить писать и читать – работа учителя. Дома можно вместе рисовать, чтобы дети умели правильно держать руку. Также важно читать сказки, таким образом побуждая ребенка изучать буквы и читать самостоятельно.

В первом классе точно можно не задавать домашних заданий, со второго – уже определены нормативы, сколько времени должно занимать выполнение работы дома. Если учитель, несмотря на это, продолжает задавать задания на дом, стоит сначала поговорить с ним лично и директором. Если это ситуацию не решило – присылайте обращения в районное управление образования. Система реагирует именно на письменные жалобы родителей.

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Школьников нельзя "наказывать" оценками

Оценивание есть и сейчас – вербальное. Раньше учитель имел власть наказать – оценкой или красной ручкой. Однако детей нельзя пугать ошибками. Ошибки – это опыт, который учит их становиться лучше, работать над собой. Если бы Эдисон боялся ошибаться, мы бы никогда не имели электрической лампочки. А он сделал тысячу ошибок, пока работал над ее разработкой.

Сейчас введенное свидетельство достижений ученика содержит не только цифры (оценки), но и около 50 параметров, например, как ребенок умеет задавать вопросы или решать конфликты. Это – исчерпывающая характеристика того, как человек растет над собой, а не просто данные для сравнения его с другими.

"Круг": что это такое

Идея круга заключается в том, чтобы каждый ребенок мог высказаться. Когда в классе мало учеников – это не проблема. Но когда школьников много – это действительно может длиться слишком долго. Можно ограничить время общения и количество детей, которые высказываются в определенный день. Например, дети могут бросать друг другу мячик, и кто поймал, тот высказывается. Или применить другой игровой метод.

Однако, если учитель чувствует, что в определенный день нужно выделить целый урок на "круг" – это допустимо. Например, дети ездили на экскурсию и у всех много впечатлений – об этом надо поговорить. Во время этой игры дети учатся общению, что тоже немаловажно.

Обустройством "уголков" занимается учитель

В Украине около половины из всех школ имеют менее 15 учащихся в классах. Информация о том, что таким школам принято решение не выделять оборудование – абсолютно неправдивая. Необходимое обеспечение (мебель, дидактические материалы, принтеры и тому подобное) было рассчитано на каждого первоклассника, а не отдельно на школы. Если что-то не закуплено – это исключительно вина местных властей.

Обустройство пространства – часть новой украинской школы. Действительно, организовать пространство в классе – задача учителя и директора: постелить коврик, расставить мобильные парты и тому подобное.

В классах должно быть восемь уголков (ориентировочный список того, как их обустраивать, есть в рекомендациях ИМЗО). Однако не стоит делать из этого проблему. Например, если это зона познания – не обязательно устраивать там целую библиотеку, можно просто положить небольшие книги для чтения, чтобы ребенок мог полистать их на перерыве. А в уголке уединения может стоять только кресло или стульчик.

В каждом инклюзивном классе должен быть помощник учителя

В каждом инклюзивном классе должен быть помощник учителя. Это – право, гарантированное законом. Для того, чтобы открыли такой класс, нужно подать сведения директору о ребенке с особыми образовательными потребностями. Его родители могут обратиться в инклюзивно-ресурсный центр по разработке индивидуальной программы обучения. Тогда ребенок учится вместе с другими, а учителю выделяют помощника.

Сейчас известно, что в НУШ открыто 5033 инклюзивных класса, из них – в 3732 работают ассистенты учителей.

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НУШ – это долгосрочная реформа, которая будет вводиться поэтапно. Поэтому с уверенностью утверждать, насколько успешной или провальной она является, сможем аж в 2030 – когда сегодняшние первоклассники станут выпускниками. Пока что – всем участникам образовательного процесса стоит принять эти изменения и не бояться задавать беспокоящие вопросы.