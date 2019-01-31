Качественное профтехобразование там – где государство понимает важность производства, – Садовый

Для кого готовят кадры украинские профессионально-технические училища, если в стране не развивается производство?

Кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый убежден, что образование специалистов рабочих специальностей должно быть неразрывно связано с деятельностью предприятий.

"Простой пример – нам для страны нужно примерно 20 тысяч единиц общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и даже электробусы. Мы имеем для их производства все возможности. Но не имеем государственной политики и политической воли.

Но если будет производство, то будет запрос на рабочие специальности. Тогда профтехобразованию будет заказ для того, чтобы готовить людей. Замкнутый цикл – вот как должно быть в Украине", – подчеркнул Садовый на встрече со студентами в Житомире.

Также кандидат в президенты считает, что в целом на образование государство должно направлять не менее 25% общего бюджета.

"В Германии в профессиональных колледжах стоят современные станки. Детей готовят – обучают на том оборудовании, которое будет на производстве через 2-3 года. Поэтому если Украина хочет иметь будущее – должна инвестировать в образование. И зарплата учителей и преподавателей должна быть на несколько порядков выше, чем средняя зарплата в стране", – говорит Садовый.