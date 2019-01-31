12:34
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Качественное профтехобразование там – где государство понимает важность производства, – Садовый

      17 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Для кого готовят кадры украинские профессионально-технические училища, если в стране не развивается производство?

      Кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый убежден, что образование специалистов рабочих специальностей должно быть неразрывно связано с деятельностью предприятий.

      "Простой пример – нам для страны нужно примерно 20 тысяч единиц общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и даже электробусы. Мы имеем для их производства все возможности. Но не имеем государственной политики и политической воли.

      Но если будет производство, то будет запрос на рабочие специальности. Тогда профтехобразованию будет заказ для того, чтобы готовить людей. Замкнутый цикл – вот как должно быть в Украине", – подчеркнул Садовый на встрече со студентами в Житомире.

      Также кандидат в президенты считает, что в целом на образование государство должно направлять не менее 25% общего бюджета.

      "В Германии в профессиональных колледжах стоят современные станки. Детей готовят – обучают на том оборудовании, которое будет на производстве через 2-3 года. Поэтому если Украина хочет иметь будущее – должна инвестировать в образование. И зарплата учителей и преподавателей должна быть на несколько порядков выше, чем средняя зарплата в стране", – говорит Садовый.

      Теги: Новости политики Образование Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      сегодня , 12:02 Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      Артем Овдієнко 771
      "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      сегодня , 10:01 "Готов к критике", – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
      286
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      106
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сегодня , 08:45 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 1654
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сегодня , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 661
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук