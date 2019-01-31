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      Якісна профтехосвіта є там, де держава розуміє важливість виробництва, – Садовий

      38 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Для кого готують кадри українські професійно-технічні училища, якщо в країні не розвивається виробництво?

      Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий переконаний, що освіта фахівців робітничих спеціальностей має бути нерозривно пов’язана із діяльністю підприємств.

      "Простий приклад – нам для країни треба приблизно 20 тисяч одиниць громадського транспорту. Автобуси, тролейбуси, трамваї і навіть електробуси. Ми маємо для їхнього виробництва всі можливості. Але не маємо державної політики і політичної волі.

      Але якщо буде виробництво, то буде запит на робітничі спеціальності. Тоді профтехосвіта матиме замовлення для того, щоб готувати людей. Замкнутий цикл – ось як має бути в Україні", – наголосив Садовий на зустрічі зі студентами у Житомирі.

      Також кандидат у президенти вважає, що загалом на освіту держава має скеровувати щонайменше 25% загального бюджету.

      "У Німеччині в професійних коледжах стоять найсучасніші верстати. Дітей готують – навчають на тому обладнанні, яке буде на виробництві через 2-3 роки. Тому якщо Україна хоче мати майбутнє – маємо інвестувати в освіту. І зарплата вчителів і викладачів має бути на декілька порядків вища, ніж середня зарплата в країні", – каже Садовий.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Освіта
      Джерело: 24 Канал
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