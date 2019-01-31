Якісна профтехосвіта є там, де держава розуміє важливість виробництва, – Садовий

Для кого готують кадри українські професійно-технічні училища, якщо в країні не розвивається виробництво?

Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий переконаний, що освіта фахівців робітничих спеціальностей має бути нерозривно пов’язана із діяльністю підприємств.

"Простий приклад – нам для країни треба приблизно 20 тисяч одиниць громадського транспорту. Автобуси, тролейбуси, трамваї і навіть електробуси. Ми маємо для їхнього виробництва всі можливості. Але не маємо державної політики і політичної волі.

Але якщо буде виробництво, то буде запит на робітничі спеціальності. Тоді профтехосвіта матиме замовлення для того, щоб готувати людей. Замкнутий цикл – ось як має бути в Україні", – наголосив Садовий на зустрічі зі студентами у Житомирі.

Також кандидат у президенти вважає, що загалом на освіту держава має скеровувати щонайменше 25% загального бюджету.

"У Німеччині в професійних коледжах стоять найсучасніші верстати. Дітей готують – навчають на тому обладнанні, яке буде на виробництві через 2-3 роки. Тому якщо Україна хоче мати майбутнє – маємо інвестувати в освіту. І зарплата вчителів і викладачів має бути на декілька порядків вища, ніж середня зарплата в країні", – каже Садовий.