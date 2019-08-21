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      В Украине впервые состоится ВНО для учителей: когда и кого будут тестировать

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      Учителя тоже будут сдавать ВНО
      Учителя тоже будут сдавать ВНО / Иллюстративное фото

      Независимое тестирование профессиональных качеств учителей в формате ВНО состоится 31 октября.

      В 2019 году 900 учителей станут участниками эксперимента по сертификации работников образования. Об этом сообщил сайт Украинского центра оценивания качества образования.

      К теме: ВНО 2020 – даты тестирования и перечень предметов

      Зачем учителям сдавать ВНО?

      Учителя будут 180 минут на выполнение 100 заданий. Успешно составит тест – получит ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада и в соответствии с педагогической нагрузкой в течении трех лет. Также учителям смогут предоставлять следующую – высшую – категорию.

      О чем будут спрашивать учителей в тесте?

      Задания ВНО для учителей направлены на определение уровня осведомленности участников тестирования в вопросах планирования и организации образовательного процесса, а также обеспечения и поддержки обучения, воспитания и развития учащихся, создание образовательной среды.

      Министерство образования и науки планировало осуществлять подобную сертификацию учителей каждые 5 лет.

      ВНО по украинскому языку: сколько учеников его провалили и почему так происходит – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Образование ВНА Реформа образования Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 канал
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