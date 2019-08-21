В Украине впервые состоится ВНО для учителей: когда и кого будут тестировать
Независимое тестирование профессиональных качеств учителей в формате ВНО состоится 31 октября.
В 2019 году 900 учителей станут участниками эксперимента по сертификации работников образования. Об этом сообщил сайт Украинского центра оценивания качества образования.
К теме: ВНО 2020 – даты тестирования и перечень предметов
Зачем учителям сдавать ВНО?
Учителя будут 180 минут на выполнение 100 заданий. Успешно составит тест – получит ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада и в соответствии с педагогической нагрузкой в течении трех лет. Также учителям смогут предоставлять следующую – высшую – категорию.
О чем будут спрашивать учителей в тесте?
Задания ВНО для учителей направлены на определение уровня осведомленности участников тестирования в вопросах планирования и организации образовательного процесса, а также обеспечения и поддержки обучения, воспитания и развития учащихся, создание образовательной среды.
Министерство образования и науки планировало осуществлять подобную сертификацию учителей каждые 5 лет.
ВНО по украинскому языку: сколько учеников его провалили и почему так происходит – в материале 24 канала.