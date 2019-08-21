В Украине впервые состоится ВНО для учителей: когда и кого будут тестировать

Независимое тестирование профессиональных качеств учителей в формате ВНО состоится 31 октября.

В 2019 году 900 учителей станут участниками эксперимента по сертификации работников образования. Об этом сообщил сайт Украинского центра оценивания качества образования.

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Зачем учителям сдавать ВНО?

Учителя будут 180 минут на выполнение 100 заданий. Успешно составит тест – получит ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада и в соответствии с педагогической нагрузкой в течении трех лет. Также учителям смогут предоставлять следующую – высшую – категорию.

О чем будут спрашивать учителей в тесте?

Задания ВНО для учителей направлены на определение уровня осведомленности участников тестирования в вопросах планирования и организации образовательного процесса, а также обеспечения и поддержки обучения, воспитания и развития учащихся, создание образовательной среды.

Министерство образования и науки планировало осуществлять подобную сертификацию учителей каждые 5 лет.

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