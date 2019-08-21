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      В Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів: коли і кого тестуватимуть

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      Вчителі теж здаватимуть ЗНО
      Вчителі теж здаватимуть ЗНО / Ілюстративне фото

      Незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня.

      У 2019 році 900 вчителів стануть учасниками експерименту з сертифікації працівників освіти. Про це повідомив сайт Українського центру оцінювання якості освіти. 

      До теми: ЗНО 2020 – дати тестування і перелік предметів

      Навіщо вчителям здавати ЗНО?

      Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань. Хто успішно складе тест – отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу і відповідно до педагогічного навантаження упродовж трьох років. Також вчителям зможуть надавати наступну – вищу – категорію. 

      Про що питатимуть вчителів у тесті?

      Завдання ЗНО для вчителів спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників тестування у питаннях планування та організації освітнього процесу, а також забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

      Міністерство освіти й науки планувало здійснювати подібну сертифікацію вчителів кожних 5 років.

      Щодо ЗНО з української мови: скільки учнів його провалили та чому так відбувається – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України Освіта Реформа освіти ЗНО
      Джерело: 24 канал
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