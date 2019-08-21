В Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів: коли і кого тестуватимуть

Незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня.

У 2019 році 900 вчителів стануть учасниками експерименту з сертифікації працівників освіти. Про це повідомив сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

До теми: ЗНО 2020 – дати тестування і перелік предметів

Навіщо вчителям здавати ЗНО?

Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань. Хто успішно складе тест – отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу і відповідно до педагогічного навантаження упродовж трьох років. Також вчителям зможуть надавати наступну – вищу – категорію.

Про що питатимуть вчителів у тесті?

Завдання ЗНО для вчителів спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників тестування у питаннях планування та організації освітнього процесу, а також забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

Міністерство освіти й науки планувало здійснювати подібну сертифікацію вчителів кожних 5 років.

Щодо ЗНО з української мови: скільки учнів його провалили та чому так відбувається – у матеріалі 24 каналу.