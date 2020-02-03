Закінчилась реєстрація на сертифікацію вчителів 2020: деталі
У період з 13 по 31 січня вчителів початкових класів подавали заявку на проходження сертифікації. Загалом на сертифікацію 2020 подалось 1711 педагогів.
Інформацію щодо цьогорічної сертифікації оприлюднили на офіційномму сайті МОН
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В цьому році участь у сертифікації максимально могли взяти участь 2000 вчителів. До 10 лютого всі апліканти отримають повідомлення про результат своєї заявки,.
Цього року ми збільшили квоту на участь у сертифікації. Як результат – на неї подалось удвічі більше вчителів. Для нас це важливий сигнал, і ми надалі продовжуватимемо розвиток цього механізму,
– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.
В яких областях України подалось найбільше вчителів
10 регіонів повністю використали квоту:
- Волинь;
- Донеччина;
- Запорізька область;
- Полтавщина;
- Сумщина;
- Харківщина;
- Хмельниччина;
- Черкащина;
- Чернівеччина;
- Чернігівщина.
Як відбуватиметься сертифікація
- проходить у три етапи;
- на першому вчителі писатимуть тест;
- другий передбачає оцінювання власної педагогічної майстерності;
- заключним етапом буде демонстрація свого практичного досвіду роботи.
Міністерство змінює порядок проходження етапів / інфографіка: МОН
Перший етап стартує 29 лютого 2020 року – вчителі писатимуть тест.
Результати тестування будуть відомі не пізніше 18 березня. До наступного етапу сертифікації пройдуть вчителі, які наберуть не менше 60% від максимальної кількості тестових балів.
Якщо вчитель успішно проходить всі три етапи, то отримує сертифікат та надбавку до заробітної плати у розмірі 20%.
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Скільки вчителів взяли участь у попередній сертифікації?У 2019 році вперше відбулась сертифікація, на яку зареєструвалось 857 вчителів. Сертифікати отримали 705 педагогів.