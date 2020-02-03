Закінчилась реєстрація на сертифікацію вчителів 2020: деталі

У період з 13 по 31 січня вчителів початкових класів подавали заявку на проходження сертифікації. Загалом на сертифікацію 2020 подалось 1711 педагогів.

Інформацію щодо цьогорічної сертифікації оприлюднили на офіційномму сайті МОН

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В цьому році участь у сертифікації максимально могли взяти участь 2000 вчителів. До 10 лютого всі апліканти отримають повідомлення про результат своєї заявки,.

Цього року ми збільшили квоту на участь у сертифікації. Як результат – на неї подалось удвічі більше вчителів. Для нас це важливий сигнал, і ми надалі продовжуватимемо розвиток цього механізму,

– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

В яких областях України подалось найбільше вчителів

10 регіонів повністю використали квоту:

Волинь;

Донеччина;

Запорізька область;

Полтавщина;

Сумщина;

Харківщина;

Хмельниччина;

Черкащина;

Чернівеччина;

Чернігівщина.

Як відбуватиметься сертифікація

проходить у три етапи;

на першому вчителі писатимуть тест;

другий передбачає оцінювання власної педагогічної майстерності;

заключним етапом буде демонстрація свого практичного досвіду роботи.



Міністерство змінює порядок проходження етапів / інфографіка: МОН

Перший етап стартує 29 лютого 2020 року – вчителі писатимуть тест.

Результати тестування будуть відомі не пізніше 18 березня. До наступного етапу сертифікації пройдуть вчителі, які наберуть не менше 60% від максимальної кількості тестових балів.

Якщо вчитель успішно проходить всі три етапи, то отримує сертифікат та надбавку до заробітної плати у розмірі 20%.

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Скільки вчителів взяли участь у попередній сертифікації?У 2019 році вперше відбулась сертифікація, на яку зареєструвалось 857 вчителів. Сертифікати отримали 705 педагогів.