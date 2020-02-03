Закончилась регистрация на сертификацию учителей 2020: детали

В период с 13 по 31 января учителей начальных классов подавали заявку на прохождение сертификации. Всего на сертификацию 2020 подалось 1711 педагогов.

Информацию о нынешней сертификации обнародовали на официальном сайте МОН.

К слову: ВНО для учителей станет обязательным, – Новосад

В этом году участие в сертификации могли принять 2000 учителей (в 2019 году квота составляла 1000 – 24 канал). До 10 февраля все заявители получат уведомление о результате своей заявки.

В этом году мы увеличили квоту на участие в сертификации. Как результат – на нее подалось вдвое больше учителей. Для нас это важный сигнал, и мы в дальнейшем будем продолжать развитие этого механизма,

–рассказала Министерка образования Анна Новосад.

В каких областях Украины подалось больше всего учителей

10 регионов полностью использовали квоту:

Волынская область ;

Донецкая область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Чернивецкая область;

Черниговская область.

Как будет происходить сертификация?

проходит в три этапа;

на первом учителя будут писать тест;

второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;

заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.



Министерство меняет порядок прохождения этапов / инфографика: МОН

Первый этап стартует 29 февраля 2020 – учителя будут писать тест.

Результаты тестирования будут известны не позднее 18 марта. В следующий этап сертификации пройдут учителя, набравшие не менее 60% от максимального количества тестовых баллов.

Если учитель успешно проходит все три этапа, то получает сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%.

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Сколько учителей приняли участие в предыдущей сертификации?В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировалось 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.