Закончилась регистрация на сертификацию учителей 2020: детали
В период с 13 по 31 января учителей начальных классов подавали заявку на прохождение сертификации. Всего на сертификацию 2020 подалось 1711 педагогов.
Информацию о нынешней сертификации обнародовали на официальном сайте МОН.
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В этом году участие в сертификации могли принять 2000 учителей (в 2019 году квота составляла 1000 – 24 канал). До 10 февраля все заявители получат уведомление о результате своей заявки.
В этом году мы увеличили квоту на участие в сертификации. Как результат – на нее подалось вдвое больше учителей. Для нас это важный сигнал, и мы в дальнейшем будем продолжать развитие этого механизма,
–рассказала Министерка образования Анна Новосад.
В каких областях Украины подалось больше всего учителей
10 регионов полностью использовали квоту:
- Волынская область ;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Чернивецкая область;
- Черниговская область.
Как будет происходить сертификация?
- проходит в три этапа;
- на первом учителя будут писать тест;
- второй предусматривает оценивание собственного педагогического мастерства;
- заключительным этапом будет демонстрация своего практического опыта работы.
Министерство меняет порядок прохождения этапов / инфографика: МОН
Первый этап стартует 29 февраля 2020 – учителя будут писать тест.
Результаты тестирования будут известны не позднее 18 марта. В следующий этап сертификации пройдут учителя, набравшие не менее 60% от максимального количества тестовых баллов.
Если учитель успешно проходит все три этапа, то получает сертификат и надбавку к заработной плате в размере 20%.
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Сколько учителей приняли участие в предыдущей сертификации?В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировалось 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.