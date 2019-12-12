ВНО для учителей станет обязательным, – Новосад

За пять-шесть лет сертификация учителей должна стать обязательной для всех педагогических работников. Пробные тесты уже прошли 863 педагога.

О планах министерства рассказала Анна Новосад в интервью изданию "РБК-Украина".

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По мнению главы МОН, сертификация будет способствовать профессиональному росту учителей. Недавно 862 учителя добровольно приняли участие в сдаче тестов. Большинство из них сделали это успешно.

Те 705 педагогов, которые прошли это профессиональное испытание, в течение трех лет будут получать надбавку к зарплате в виде 20%. Сейчас это пилотный инструмент. В этом году была квота всего 1000 мест. Мы хотим за следующие пять-шесть лет сделать так, чтобы сертификация стала обязательной,

– рассказала министр образования.

По словам Анны Новосад, министерство стремится, чтобы учителя сам хотели развиваться и расти в профессиональном плане.

Также в ведомстве планируют оптимизировать систему выплат зарплат для учителей.

Надо оптимизировать систему надбавок. И сделать так, чтобы у учителя был один большой оклад, а не малюсенький оклад и три десятка надбавок, которыми можно манипулировать, держа учителей в неизвестности относительно их финальной зарплаты,

– объяснила Новосад.

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Как происходит ВНО для учителей?