ЗНО для вчителів стане обов’язковим, – Новосад
За п’ять-шість років сертифікація вчителів повинна стати обов’язковою для усіх педагогічних працівників. Пробні тести вже пройшли 863 педагоги.
Про плани міністерства розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".
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На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 862 вчителі добровільно взяли участь у складанні тестів. Більшість з них зробили це успішно.
Ті 705 педагогів, що пройшли це професійне випробування, протягом трьох років будуть отримувати надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. Цього року була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п’ять-шість років зробити так, аби сертифікація стала обов’язковою,
– розповіла міністерка освіти.
За словами Ганни Новосад, міністерство прагне, щоб вчителі сам хотіли розвиватись та зростати в професійному плані.
Також у відомстві планують оптимізувати систему виплат зарплат для вчителів.
Треба оптимізувати систему надбавок. І зробити так, щоб у вчителя був один великий оклад, а не малесенький оклад і три десятки надбавок, якими можна маніпулювати, тримаючи вчителів у невідомості щодо їх фінальної зарплати,
– пояснила Новосад.
До слова: ЗНО для вчителів: у Міносвіти розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату
Як відбувається ЗНО для вчителів?
- сертифікація складається з двох етапів: теоретичного та практичного;
- теоретичний етап – тести: 100 запитань з однією правильною відповіддю;
- і практичному вимірі у вчителів перевіряють здатність ефективно навчати дітей, створювати безпечне та комфортне середовище, сприяти особистісному розвитку дітей, а також налагоджувати зв'язок з батьками учнів;
- той, хто успішно складає тест, отримує 20 % надбавки до заробітної платні на три роки.