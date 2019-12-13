Деякі українські підручники містять дискримінацію, – Новосад

Міністерка освіти України Ганна Новосад оголосила про створення освітньої стратегії щодо гендерної рівності та протидії нав’язуванню ролей дівчатам і хлопцям у школах. Дискримінація негативно впливає на освітні результати.

Про наявні проблеми в українській освіті очільниця МОН розповіла на своїй сторінці у фейсбук.

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Посадовиця зазначила, що деякі підручники досі містять гендерну дискримінацію (нав’язування дівчатам і хлопцям окремих соціальних ролей і емоційних схем)

Окремі вибіркові предмети, ховаючись за факультативністю, містять відверту дискримінацію за всіма ознаками,

– розповіла Ганна Новосад.

На підтвердження своїх слів міністерка оприлюднила деякі цифри. Зокрема дівчата в Україні складають 79% тих, хто вступають на гуманітарні науки і мистецтво, але лише 23 % – вчиться на інженерному профілі, 32% – на будівництві та архітектурі.

Природний порядок, скаже більшість. Насправді, за результатами PISA, батьки частіше очікують, що їхні сини, а не доньки, працюватимуть у галузі науки, техніки чи інженерії – навіть тоді, коли їхні 15-річні хлопчики та дівчата ладнають з математикою на одному рівні,

– пояснила Новосад.

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Що таке PISA?