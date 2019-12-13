Некоторые украинские учебники содержат дискриминацию, – Новосад

Министр образования Украины Анна Новосад объявила о создании образовательной стратегии по гендерному равенству и противодействию навязыванию ролей девушкам и ребятам в школах. Дискриминация негативно влияет на образовательные результаты.

О проблемах в украинском образовании глава МОН рассказала на своей странице в фейсбук.

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Чиновница отметила, что некоторые учебники до сих пор содержат гендерную дискриминацию (навязывание девушкам и парням отдельных социальных ролей и эмоциональных схем).

Отдельные выборочные предметы, скрываясь за факультативностью, содержат откровенную дискриминацию по всем признакам,

– рассказала Анна Новосад.

В подтверждение своих слов министр обнародовала некоторые цифры. В частности девушки в Украине составляют 79% тех, кто поступают на гуманитарные науки и искусство, но лишь 23 % – учатся на инженерном профиле, 32% – на строительстве и архитектуре.

Природный порядок, скажет большинство. На самом деле, по результатам PISA, родители чаще ожидают, что их сыновья, а не дочери, будут работать в области науки, техники или инженерии – даже тогда, когда их 15-летние мальчики и девочки ладят с математикой на одном уровне,

– объяснила Новосад.

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Что такое PISA?