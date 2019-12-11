Скандал вокруг школьного курса "Основы семьи": почему взбунтовались родители

Контрацепция убивает, а молитва влияет положительно – именно этому учат школьников в новом курсе "Основы семьи". Из-за таких советов детям взбунтовались родители. Они считают содержание учебника сексистским, дискриминационным и часто антинаучным.

Отец Николай имеет двух сыновей. Хотя старший только в четвертом классе, однако школьной программой интересуется наперед. Поэтому когда наткнулся на учебник нового курса "Основы семьи", который должны изучать в 10-11 классе, возмутился.

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"Контрацепция - это аборт и убивает жизнь людей. Это курс, который правильно было бы называть не "Основами семьи", а "Основами христианской семьи". Это позиция только с точки зрения одной религии, а в Украине есть мусульмане, есть иудеи, есть, собственно говоря, вообще атеисты", - рассказал отец двух детей Николай Ябченко.



Из учебника "Основы семьи"

Изучать этот курс школьники начали в сентябре 2019 года. Основная цель учебника - научить детей, как правильно планировать и воспитывать детей. Однако некоторые родители увидели чрезмерную религиозность и дискриминацию. Автор курса Адриан Буковинский говорит, что родители не совсем правильно истолковали написанное.

"Какие-то тезисы берутся из контекста. Учебник состоит в целом с около тысячи страниц текста. Очевидно, какое-то слово, какую-то фразу можно найти и вокруг дискутировать, но это не является причиной каких-то радикальных решений", - пояснил автор книги "Основы семьи" Адриан Буковинский.



Адриан Буковинский

Автор отметил, что это факультативный курс, а не основной. И родители могут сами решать: стоит его ребенку проходить или нет. Несмотря на добровольность курса, родители все же попросили Министерство образования и науки проверить его. Ведомство же направило учебник на антидискриминационного экспертизу.



Ответ Министерства образования и науки

Однако в учебника есть и сторонники. В Тернополе родителям и учителям учеников школы №24 учебник понравился. Поэтому дети этого заведения одни из первых начали изучать этот курс. Ученица 11 класса Марта сообщила, что этот предмет полезен для нее. Ее отношения с родителями стали лучше.

Они помогают понять не только, что твои родители хотят от тебя, но и что нужно сделать тебе для своих детей, чтобы они были счастливы, чтобы они не считали, что ты для них враг,

- рассказала школьница Марта Квасигрох.

В целом же в учебных заведениях Украины до сих пор нет сексуального образования. Опрос от U-Report показал, что 41% подростков узнает о деликатной теме из интернета.

Сексуальное образование - это очень большая проблема в нашей стране. Именно поэтому потом возникают проблемы: ранние аборты или ВИЧ и СПИД,

- добавила школьница Юлия Зюбровская.

Например, в Нидерландах детей начинают знакомить с этой темой уже с пяти лет. Многочисленные исследования доказывают, что именно сексуальное образование помогает избежать нежелательной беременности и передачи заболеваний, передающихся половым путем. Однако с курса следует убрать религиозную окраску.



Сексуальное образование в Нидерландах

"Информация должна опережать те вопросы, которые возникают у детей. Часто это выкладывает священник сквозь призму религии. Собственно, это немного не то. Нужно больше ориентироваться на естественность и на сохранение здоровья нации", – сообщила кандидат психологических наук Виктория Гупаловская.

Психологи отмечают, что предмет сексуального образования в Украине должен быть факультативным, чтобы родители сами решали, стоит ли их детям получать такие знания.