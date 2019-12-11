Скандал навколо шкільного курсу "Основи сім'ї": чому збунтувалися батьки

Контрацепція вбиває, а молитва надає позитиву – саме цьому навчають школярів у новому курсі "Основи сім'ї". Через такі поради дітям збунтувались батьки. Вони вважають зміст підручника сексистським, дискримінаційним та часто антинауковим.

Батько Микола має двох синів. Хоч старший лише у четвертому класі, проте шкільною програмою цікавиться наперед. Тож коли натрапив на підручник нового курсу "Основи сім'ї", який мають вивчати в 10-11 класі, обурився.

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"Контрацепція – це аборт і вбиває життя людей. Це курс, який правильно було б називати не "Основами сім’ї", а "Основами християнської сім’ї". Це позиція лише з точки зору однієї релігії, а в Україні є мусульмани, є юдеї, є, власне кажучи, взагалі атеїсти", – розповів батько двох дітей Микола Ябченко.



З підручника "Основи сім'ї"

Вивчати цей курс школярі почали у вересні 2019 року. Основна мета підручника – навчити дітей, як правильно планувати й виховувати дітей. Проте деякі батьки побачили надмірну релігійність і дискримінацію. Автор курсу Адріан Буковинський каже, що батьки не зовсім правильно розтлумачили написане.

"Якісь тези беруться з контексту. Підручник має приблизно тисячу сторінок тексту. Очевидно, якесь слово, якусь фразу можна знайти і навколо дискутувати, але це не є причиною якихось радикальних рішень", – пояснив автор книги "Основи сім'ї" Адріан Буковинський.



Адріан Буковинський

Автор зазначив, що це факультативний курс, а не основний. І батьки можуть самі вирішити: варто його дитині проходити чи ні. Попри добровільність курсу, батьки все ж таки попросили Міністерство освіти та науки перевірити його. Відомство ж направило підручник на антидискримінаційну експертизу.



Відповідь Міністерства освіти та науки

Проте у підручника є і прихильники. У Тернополі батькам і вчителям учнів школи №24 підручник сподобався. Тому діти цього закладу одні із перших почали вивчати цей курс. Учениця 11 класу Марта повідомила, що цей предмет корисний для неї. Її стосунки з батьками стали кращими.

Вони допомагають зрозуміти не тільки, що твої батьки хочу, а й що потрібно зробити тобі для своїх дітей, щоб вони були щасливими, щоб вони не вважали, що ти для них ворог,

– розповіла школярка Марта Квасігрох.

Загалом в навчальних закладах України досі немає сексуальної освіти. Опитування від U-Report показало, що 41% підлітків дізнається про делікатну тему з інтернету.

Сексуальна освіта – це дуже велика проблема в нашій країні. Саме через це потім виникають проблеми: ранні аборти або ВІЛ та СНІД,

– додала школярка Юлія Зюбровська.

Наприклад, в Нідерландах дітей починають ознайомлювати з цією темою вже з п’яти років. Численні дослідження доводять, що саме сексуальна освіта допомагає уникнути небажаної вагітності та передачі хвороб, які передаються статевим шляхом. Проте з курсу варто забрати релігійне забарвлення.



Сексуальна освіта в Нідерландах

"Інформація має випереджати ті питання, які виникають у дітей. Часто це викладають священники крізь призму релігії. Власне, це трошки не те. Потрібно більше орієнтуватися на природність і на збереження здоров'я нації", – повідомила кандидатка психологічних наук Вікторія Гупаловська.

Психологи наголошують, що предмет сексуальної освіти в Україні має бути факультативним, аби батьки самі вирішували, чи потрібні їхнім дітям такі знання.