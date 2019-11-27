Заборгованостей більше не буде: Новосад пояснила чому не доплачували вчителям

На засіданні уряду 27 листопада було вирішено направити 171 мільйон гривень в обласні бюджети, щоб запобігти заборгованості освітянам. В 2020 році проблема заборгованості не повинна виникнути.

Про причини додаткового виділення грошей розповіла міністерка освіти Ганна Новосад, пише персслужба МОН.

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За її словами, заборгованість може виникнути через проблеми в системі розподілу грошей на зарплати вчителям.

Останні 4 роки наша освітня субвенція розраховувалась на основі застарілої статистики річної давності. Просто раніше фізично на термін підготовки бюджету не було актуальної статистики від закладів. По суті, це означало, що ми не доплачуємо вчителям, адже останні роки у нас активно зростає кількість учнів. У бюджеті на 2020 рік ми це виправили і заклали додаткові 2,2 млрд грн, аби врахувати актуальний контингент,

– відзначила Ганна Новосад.

Ще однією причиною загроз заборгованості є неефективна мережа шкіл в деяких регіонах. Міністерка пообіцяла, що відомство уникатиме таких ситуацій в майбутньому.

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