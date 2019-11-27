Задолженностей больше не будет: Новосад объяснила почему недоплачивали учителям

На заседании правительства 27 ноября было решено направить 171 миллион гривен в областные бюджеты, чтобы предотвратить задолженности педагогам. В 2020 году проблема задолженности не должна возникнуть.

О причинах дополнительного выделения денег рассказала министр образования Анна Новосад, пишет персс-служба МОН.

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По ее словам, задолженность может возникнуть из-за проблемы в системе распределения денег на зарплаты учителям.

Последние 4 года наша образовательная субвенция рассчитывалась на основе устаревшей статистики годовой давности. Просто раньше физически на срок подготовки бюджета не было актуальной статистики от заведений. По сути, это означало, что мы не доплачиваем учителям, ведь последние годы у нас активно растет количество учеников. В бюджете на 2020 год мы это исправили и заложили дополнительные 2,2 млрд грн, чтобы учесть актуальный контингент,

– отметила Анна Новосад.

Еще одной причиной угроз задолженности является неэффективная сеть школ в некоторых регионах. Министр пообещала, что ведомство будет избегать таких ситуаций в будущем.

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А сколько в Украине всего учителей?