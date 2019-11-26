Більше 6 мільйонів в бюджеті: міносвіти закликало виплатити надбавки вчителям до кінця року

Міністерство освіти України та Профспілка працівників освіти надіслали спільний лист до органів місцевої влади. Станом на 1 жовтня в місцевих бюджетах лишалось ще 6 192 263 570 гривень.

Йдеться про 30% надбавки до зарплат, повідомляє Освіта UA.

До слова: Підвищення заробітної плати вчителям: чому не підтримав бюджетний комітет

В листі зазначено, що надбавка за престижність виплачується в розмірі від 5% до 20% від посадового окладу. Проте недавня постанова уряду передбачає до 30% виплат.

Виявляється, що не у всіх школах виплатили надбавки за завідування навчальними кабінетами, майстернями, спортзалами. Затримуються виплати за заміни відсутніх вчителів, сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Міністерство освіти та Профспілка наголосили, що фінансовий рік вже закінчується. Тому ті гроші, які залишились, треба виплатити вчителям у вигляді надбавок до кінця грудня.

Схоже: Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

А скільки в Україні всього вчителів?406 237 педагогів працювали в школах України в 2018 році.

Скільки грошей було виділено на зарплати вчителям в 2019 році