Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

Перед відльотом до Естонії та Литви, куди він має прибути з офіційним візитом, Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. У ньому український гарант закликав Кабмін негайно вирішити питання заборгованості з зарплат вчителям і лікарям.

Відповідний ролик опублікувала пресслужба Офісу Президента. Судячи з тону, український лідер, імовірно, є незадоволеним роботою Кабміну.

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За словами Володимира Зеленського, до нього надійшло дуже багато повідомлень щодо того, що в деяких регіонах України лікарі та вчителі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Тобто уже упродовж 4 місяців.

Я розумію, що у нас – новий уряд і дуже багато роботи. Але це найважливіші та пріоритетні питання. Тому прошу, щоб уряд зібрався та вирішив позитивно та швидко це питання. Вірю та надіюсь, що ви мене почули,

– наголосив український президент.

Відзначимо, усередині жовтня на Житомирщині освітяни та педагоги перекрили одну з трас з вимогою виплатити їм зарплату за 4 місяці.

Що ще відомо про зарплати вчителям:

На початку вересня Кабмін опублікував постанову, згідно з якою з 2020 року педагогам і науковим працівникам почнуть збільшувати заробітну плату. Відбуватиметься це поетапно – до 2023 року. Таким чином, до 2023 року розмір окладу працівників найнижчої кваліфікації має становити 4 прожиткові мінімуми.

Наприкінці жовтня Міносвіти звернулося до Міністерства фінансів щодо виділення спеціальної субвенції. Її буде спрямовано на те, щоб підняти зарплатню деяким категоріям педагогів.

Усередині жовтня стало відомим, що у Бюджет на 2020 рік не заклали підвищення зарплати вчителям. Річ у тім, що освітній комітет Ради пропонував збільшити на 5,1 мільярда гривень видатки на оплату праці педагогів. Проте бюджетний комітет відхилив таку ініціативу.

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