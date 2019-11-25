Зеленський знову звернувся до українців: основні тези – відео

Володимир Зеленський у своєму відеоблозі "Відверто з президентом" прокоментував важливі питання з політичного життя України. Президент України назвав узгоджену дату нормандської зустрічі, анонсував зміни щодо продажу землі іноземцям, а також пообіцяв, що Росія поверне вкрадене майно із захоплених раніше українських кораблів.

Нормандська зустріч

Важливо: Дожали, – Зеленський повідомив узгоджену дату нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський озвучив узгоджену дату зустрічі у нормандському форматі. Вона відбудеться 9 грудня 2019 року у Парижі. За словами глави держави, дату проведення нормандської зустрічі підтвердили усі чотири країни: Франція, Німеччина, Росія та Україна.

Зважаючи на втрати на фронті, Зеленський наголосив на першочерговості обговорення питання припинення вогню на Донбасі. Також він закликав "закінчити цю війну".

Відзначимо, що раніше Зеленський перелічив важливі питання, які він має намір порушити під час нормандської зустрічі:

контроль України над кордоном з Росією;

можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України;

перспективу досягнення справжнього, а не фейкового припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.

Зеленський додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.

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Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Вкрадене майно з кораблів

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Президент України Володимир Зеленський запевняє, що за 3 місяці повернуті Росією військові кораблі будуть відновлені.

Глава держави запевнив, що Росія обов'язково поверне вкрадене обладнання та особисті речі моряків із кораблів.

Що саме зникло на кораблях після повернення

Коли захоплені торік Росією військові кораблі поверталися до України, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни їх угробили настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази".



Згодом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів. Крім того, було пошкоджено й самі кораблі.

Згодом стало відомим, що морякам не повернули навіть хрестики та особисті речі. Країна-агресор, зі свого боку, переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Річ у тім, що все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

Очищення фракції "Слуга народу"

До теми: Зеленський не заперечує подальших виключень з фракції

Володимир Зеленський заявив, що партія пишається виключенням зі своїх лав недобросовісних нардепів. За його словами, очищення фракції та партії відбуватиметься і надалі, якщо виявлятимуть порушників.

Він додав, що у випадку виявлення порушень законодавства нардепами їх теж виключатимуть із фракції.

Адже найважливіше, на його думку, не кількість депутатів, хоча це теж важливо, а те, щоб депутатами були порядні, чесні та професійні люди.

Раніше з парламентської фракції "Слуга народу" виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.

Чому нардепів виключили з фракції

14 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". Фракція вирішила виключити зі свого складу Скороход.

Тоді ж із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.

Романа Іванісова виключили через скандал щодо його судимості. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 90-х Іванісова засудили за зґвалтування дівчини. Тоді йому було 17 років.

Ринок землі

Варто знати: Закон про землю: за і проти

Минулого тижня Верховна Рада у першому читанні підтримала закон про ринок землі. За словами Володимира Зеленського, це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі.

Він заявив, що перед другим читанням чинна влада планує внести зміни щодо продажу землі іноземцям: фізичним особам і іноземним компаніям.

Глава держави підкреслив, що іноземці отримають можливість придбати українську землю лише після рішення референдуму.

Також Зеленський розповів про ще одну річ, яку офіційний Київ планує запровадити щодо землі. Мовиться про зменшення лімітів. Крім того, у наступному році уряд виділить 4 мільярди гривень на підтримку маленьких фермерів. Це вже закладено у Бюджеті на 2020 рік.

Чи вистачить газу?

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Президент також запевнив, що Україна готова до оплювального сезону.

За його словами, в України рекордні за багато років запаси газу у газових сховищах і достатньо вугілля.

Екстрена медицина

До теми: Коли в Україні запрацює страхова медицина

Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом на наступний рік буде розвиток екстреної медицини.

Президент наголосив, на важливості відкриття нових пунктів "швидкої допомоги". Тому, за словами Зеленського, МОЗу дали завдання, на підготовку відкриття у містах і містечках цих закладів. Будівництво планують розпочати вже навесні 2020 року.

У цьому році ми купимо 500 карет "швидкої", а на наступний рік у нас завдання, щоб не було швидких, яким понад 6 років,

– пообіцяв президент.

Скільки грошей витратять на медицину у 2020 році?Загалом на охорону здоров’я у наступному році виділять 108 мільярдів гривень, це на 9,8 мільярда гривень більше, ніж 2019 року. Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги, за словами прем'єра Олексія Гончарука, їх буде 25.

Дивіться повне відеозвернення президента Володимира Зеленського: