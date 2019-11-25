Дожали, – Зеленський повідомив узгоджену дату нормандської зустрічі
Президент України Володимир Зеленський озвучив узгоджену дату зустрічі у нормандському форматі. Вона відбудеться 9 грудня 2019 року у Парижі.
За словами глави держави, дату проведення нормандської зустрічі підтвердили усі чотири країни: Франція, Німеччина, Росія та Україна.
До теми: Нормандська зустріч: Зеленський розповів, які питання планує обговорити першочергово
Треба закінчувати цю війну. Дуже важливо розблокувати цю можливість і поговорити про повернення наших територій і наших громадян,
– підкреслив президент.
Зважаючи на втрати на фронті, Зеленський наголосив на першочерговості обговорення питання припинення вогню на Донбасі.
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Відзначимо, що раніше Зеленський перелічив важливі питання, які він має намір порушити під час нормандської зустрічі:
- контроль України над кордоном з Росією;
- можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України;
- перспективу досягнення справжнього, а не фейкового припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.
Зеленський додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.
Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
- Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
- Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі: розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та питання Криму.