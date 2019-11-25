Дожали, – Зеленський повідомив узгоджену дату нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський озвучив узгоджену дату зустрічі у нормандському форматі. Вона відбудеться 9 грудня 2019 року у Парижі.

За словами глави держави, дату проведення нормандської зустрічі підтвердили усі чотири країни: Франція, Німеччина, Росія та Україна.

До теми: Нормандська зустріч: Зеленський розповів, які питання планує обговорити першочергово

Треба закінчувати цю війну. Дуже важливо розблокувати цю можливість і поговорити про повернення наших територій і наших громадян,

– підкреслив президент.

Зважаючи на втрати на фронті, Зеленський наголосив на першочерговості обговорення питання припинення вогню на Донбасі.

Це цікаво: Підсумковий документ саміту "нормандської четвірки" може бути таємним

Відзначимо, що раніше Зеленський перелічив важливі питання, які він має намір порушити під час нормандської зустрічі:

контроль України над кордоном з Росією;

можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України;

перспективу досягнення справжнього, а не фейкового припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.

Зеленський додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.

Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?