Нормандська зустріч: Зеленський розповів, які питання планує обговорити першочергово
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі нормандської четвірки має намір підняти питання проведення місцевих виборів і перспективу досягнення справжнього припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.
Зеленський заявив, що очікує конкретних результатів після зустрічі у Парижі.
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Окрім того, глава держави перелічив важливі питання, які він має намір порушити під час нормандської зустрічі:
- контроль України над кордоном з Росією;
- можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України;
- перспективу досягнення справжнього, а не фейкового припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.
Зеленський додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.
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Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн нормандської четвірки визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ.
Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
- Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
- Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі: розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та питання Криму.