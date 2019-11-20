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      Нормандська зустріч: Зеленський розповів, які питання планує обговорити першочергово

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      Володимир Зеленський / скріншот

      Президент України Володимир Зеленський на зустрічі нормандської четвірки має намір підняти питання проведення місцевих виборів і перспективу досягнення справжнього припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.

      Зеленський заявив, що очікує конкретних результатів після зустрічі у Парижі.

      Важливо: Конкретні терміни: Зеленський розповів, чого очікує від нормандської зустрічі

      Окрім того, глава держави перелічив важливі питання, які він має намір порушити під час нормандської зустрічі:

      • контроль України над кордоном з Росією;
      • можливість проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території України;
      • перспективу досягнення справжнього, а не фейкового припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.

      Зеленський додав, що до сих пір у Мінську ніхто не обговорював питання, що відбудеться у випадку поновлення бойових дій після домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.

      Це цікаво: Підсумковий документ саміту "нормандської четвірки" може бути таємним

      Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн нормандської четвірки визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ.

      Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?

      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
      • Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
      • Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі: розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та питання Криму.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат
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