Нормандская встреча: Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить в первую очередь

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече нормандской четверки намерен поднять вопрос проведения местных выборов и перспективы достижения подлинного прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

Зеленский заявил, что ожидает конкретных результатов после встречи в Париже.

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Кроме того, глава государства перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:

контроль Украины над границей с Россией;

возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;

перспектива достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.

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Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран нормандской четверки определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ.

Что нужно знать о подготовке к нормандской встрече?