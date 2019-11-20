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      Нормандская встреча: Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить в первую очередь

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      Владимир Зеленский / Скриншот

      Президент Украины Владимир Зеленский на встрече нормандской четверки намерен поднять вопрос проведения местных выборов и перспективы достижения подлинного прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

      Зеленский заявил, что ожидает конкретных результатов после встречи в Париже.

      Важно: Конкретные сроки: Зеленский рассказал, чего ждет от нормандской встречи

      Кроме того, глава государства перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:

      • контроль Украины над границей с Россией;
      • возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;
      • перспектива достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

      Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.

      Это интересно: Итоговый документ саммита "нормандской четверки" может быть тайным

      Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран нормандской четверки определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ.

      Что нужно знать о подготовке к нормандской встрече?

      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.
      • Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
      • Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандский формат
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