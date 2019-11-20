Нормандская встреча: Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить в первую очередь
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече нормандской четверки намерен поднять вопрос проведения местных выборов и перспективы достижения подлинного прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.
Зеленский заявил, что ожидает конкретных результатов после встречи в Париже.
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Кроме того, глава государства перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:
- контроль Украины над границей с Россией;
- возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;
- перспектива достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.
Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.
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Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран нормандской четверки определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ.
Что нужно знать о подготовке к нормандской встрече?
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.
- Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
- Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.