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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Дожали, – Зеленский сообщил согласованную дату нормандской встречи

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      Владимир Зеленский назвал официальную дату проведения нормандской встречи / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время видеозаписи озвучил согласованную дату встречи в нормандском формате. Она состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

      По словам главы государства, дату проведения нормандской встречи подтвердили все четыре страны: Франция, Германия, Россия и Украина.

      К теме: Нормандская встреча: Зеленский рассказал, какие вопросы планирует обсудить в первую очередь

      Надо заканчивать эту войну. Очень важно разблокировать эту возможность и поговорить о возвращении наших территорий и наших граждан,
      – подчеркнул президент.

      Учитывая потери на фронте, Зеленский отметил первоочередность обсуждения вопроса прекращения огня на Донбассе.

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      Отметим, что ранее Зеленский перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:

      • контроль Украины над границей с Россией;
      • возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;
      • перспективу достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

      Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.

      Что надо знать о подготовке к нормандской встрече?

      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
      • Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
      • Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Минские договоренности Нормандский формат
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