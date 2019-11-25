Дожали, – Зеленский сообщил согласованную дату нормандской встречи
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеозаписи озвучил согласованную дату встречи в нормандском формате. Она состоится 9 декабря 2019 года в Париже.
По словам главы государства, дату проведения нормандской встречи подтвердили все четыре страны: Франция, Германия, Россия и Украина.
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Надо заканчивать эту войну. Очень важно разблокировать эту возможность и поговорить о возвращении наших территорий и наших граждан,
– подчеркнул президент.
Учитывая потери на фронте, Зеленский отметил первоочередность обсуждения вопроса прекращения огня на Донбассе.
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Отметим, что ранее Зеленский перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:
- контроль Украины над границей с Россией;
- возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;
- перспективу достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.
Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.
Что надо знать о подготовке к нормандской встрече?
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
- Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
- Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.