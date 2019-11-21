Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби?

Жителі багатоквартирних будинків у різних містах України щодня опиняються перед такою проблемою, як недостатньо якісні комунальні послуги чи повною їх відсутністю.

Споживачі послуг, часто, самі воліють "не заморочуватися" з ЖЕКами і розв'язувати проблему самостійно або жити з нею й далі. Однак така пасивна позиція ще більше посилює існуючу проблемну ситуацію. Відстоювати українцям свої права у відносинах з підприємствами, які надають комунальні послуги, не тільки можна, а й потрібно.

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Що змінилося у законодавстві?

Розпочнемо зі змін у законодавстві напередодні сезону опалення 2019/2020. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №830 затверджені нові Правила надання послуги з постачання теплової енергії. Документ регулює відносини між виконавцем, що проводить господарську діяльність з постачання теплової енергії, та споживачем, який отримує або має намір отримати послугу з постачання теплової енергії. Також ці правила визначають вимоги до якості послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії та порядок оплати.

Запам'ятайте: Постачальник тепла має надавати послугу, яка чітко відповідає встановленим нормам!

Зверніть увагу, що постачальник, забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги згідно з встановленими нормами. Таке визначення надання послуги здійснюється відповідно до умов договору:

1) за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії – для колективного договору, договору з колективним споживачем, договору з власником (користувачем) будівлі, індивідуального договору;

2) з урахуванням показань вузлів розподільного обліку теплової енергії/приладів – розподілювачів теплової енергії (у разі їх наявності) або дотриманням нормативної температури повітря у приміщеннях (для приміщень не оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами – розподілювачами теплової енергії) – для індивідуального договору (зі здійсненням обслуговування і проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання).

Центразізоване опалення: що? де? коли?

Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період безперервно. Окрім перерв для ліквідації аварій.

Треба пам'ятати: рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами.

Опалювальний період починається тоді, коли протягом 3 діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче. Закінчується у разі, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, окрім часу ліквідації аварій. Тоді виконавець поновлює надання послуги споживачу після усунення причин виявлених неполадок у найкоротший строк. Який не більше 24 годин з моменту надходження відомостей про усунення причин.

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Надання послуги здійснюється виключно на договірних засадах. Як відомо цього року почав дію новий Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Тепер теплопостачальні організації найчастіше переукладають договори зі споживачами, застосовуючи практику публічного договору, як це зробило, наприклад, КП "Київтеплоенерго".

Послуга надається споживачам згідно з умовами договору, що укладається відповідно до типових договорів про надання послуги відповідно до статті 14 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Які умови має виконати постачальник тепла?

Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і належну якість послуги згідно із законодавством та умовами договорів про її надання, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів; Забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів; Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або надання послуги неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором; Своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання послуги; Своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням послуги, що виникли з його вини; Вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строк, встановлений договором, але не більше семи діб.

Водночас, виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу) має право обмежити чи припинити надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.

Проте до житлових будинків цей механізм не застосовується, тому що відключення від опалення в зимовий період по суті є порушенням конституційних прав людини!

Перекрити тепло для окремих боржників технічно неможливо, а провести масове відключення всього будинку при наявності заборгованості лише у пари абонентів постачальник не може. Його просто завалять позовами від тих абонентів, у яких немає боргів. Іншими словами, законодавчо таке право у постачальника є, але на практиці його застосувати майже неможливо.

Яка температура під час опалювального періоду є нормою?

Відповідно до нормативів температура в кімнатах повинна бути +18, а в кутових кімнатах +20 °C. Допустимий строк відхилення від цієї норми – не більше 12 годин за добу (один раз на місяць). У випадку відхилення від цієї норми необхідно скаржитися у диспетчерську службу постачальника тепла.

Тоді служба комунального підприємства проводить обстеження – заміряє температуру в кімнатах та виявляє причину відхилення. Якщо це сталося з їхньої провини – усувають недоліки, та проводять перерахунок вартості послуги за опалення. Власне, комунальні служби повинні відреагувати протягом 1 доби.

Додатково можна скласти акт-претензію, в якому викласти виявленні порушення. Але, краще, щоб такий акт підписали не менше трьох споживачів. У випадку відмови теплопостачальника зменшувати розмір оплати за комунальні послуги, можна вже звертатися з вищевказаними документами до суду.

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