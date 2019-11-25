18:57
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський не заперечує подальших виключень з фракції

      57 Читать новость на русском
      Зеленський не заперечує подальших виключень зі "Слуги народу" / 24 канал

      Володимир Зеленський заявив, що партія пишається виключенням зі своїх лав недобросовісних нардепів. Очищення фракції та партії відбуватиметься і надалі, якщо виявлятимуть порушників.

      Із фракції "Слуга народу" виключили вже третього народного депутата. І партія, а також президент, цим пишається. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеоблозі "Відверто з президентом".

      Читайте також: Росія повернула Україні кораблі без обладнання: Зеленський планує звернутися до Кремля

      І ми цим пишаємося. Тому що в нас продовжується очищення. Тому що ми партія народна, служимо ми народу України, 
      – зазначив він.

      Він додав, що у випадку виявлення порушень законодавства нардепами їх теж виключатимуть із фракції.

      "Якщо будемо знаходити щось кримінальне, щось про домовленості, то таких депутатів теж будемо виключати", – сказав президент.

      Адже найважливіше, на його думку, не кількість депутатів, хоча це теж важливо, а те, щоб депутатами були порядні, чесні та професійні люди.

      Раніше з парламентської фракції "Слуга народу" виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова. 

      Чому нардепів виключили з фракції

      • 14 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". Фракція вирішила виключити зі свого складу Скороход.
      • Тоді ж із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.
      • Романа Іванісова виключили через скандал щодо його судимості. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 90-х Іванісова засудили за зґвалтування дівчини. Тоді йому було 17 років.

       

      Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром"
      сьогодні
      6648
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Роман Іванісов Антон Поляков Анна Скороход
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці
      сьогодні , 18:16 Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці
      Ірина Поліщук 77
      Охота на Трампа: новые серии телешоу
      сьогодні , 18:00 Охота на Трампа: новые серии телешоу
      Іван Яковина 108
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сьогодні , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 919
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сьогодні , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 957
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сьогодні , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 651
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук