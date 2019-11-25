Зеленський не заперечує подальших виключень з фракції
Володимир Зеленський заявив, що партія пишається виключенням зі своїх лав недобросовісних нардепів. Очищення фракції та партії відбуватиметься і надалі, якщо виявлятимуть порушників.
Із фракції "Слуга народу" виключили вже третього народного депутата. І партія, а також президент, цим пишається. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеоблозі "Відверто з президентом".
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І ми цим пишаємося. Тому що в нас продовжується очищення. Тому що ми партія народна, служимо ми народу України,
– зазначив він.
Він додав, що у випадку виявлення порушень законодавства нардепами їх теж виключатимуть із фракції.
"Якщо будемо знаходити щось кримінальне, щось про домовленості, то таких депутатів теж будемо виключати", – сказав президент.
Адже найважливіше, на його думку, не кількість депутатів, хоча це теж важливо, а те, щоб депутатами були порядні, чесні та професійні люди.
Раніше з парламентської фракції "Слуга народу" виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.
Чому нардепів виключили з фракції
- 14 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". Фракція вирішила виключити зі свого складу Скороход.
- Тоді ж із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.
- Романа Іванісова виключили через скандал щодо його судимості. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 90-х Іванісова засудили за зґвалтування дівчини. Тоді йому було 17 років.