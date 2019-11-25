Зеленський не заперечує подальших виключень з фракції

Володимир Зеленський заявив, що партія пишається виключенням зі своїх лав недобросовісних нардепів. Очищення фракції та партії відбуватиметься і надалі, якщо виявлятимуть порушників.

Із фракції "Слуга народу" виключили вже третього народного депутата. І партія, а також президент, цим пишається. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеоблозі "Відверто з президентом".

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І ми цим пишаємося. Тому що в нас продовжується очищення. Тому що ми партія народна, служимо ми народу України,

– зазначив він.

Він додав, що у випадку виявлення порушень законодавства нардепами їх теж виключатимуть із фракції.

"Якщо будемо знаходити щось кримінальне, щось про домовленості, то таких депутатів теж будемо виключати", – сказав президент.

Адже найважливіше, на його думку, не кількість депутатів, хоча це теж важливо, а те, щоб депутатами були порядні, чесні та професійні люди.

Раніше з парламентської фракції "Слуга народу" виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.

Чому нардепів виключили з фракції