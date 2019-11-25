Зеленский не отрицает дальнейших исключений из фракции

Владимир Зеленский заявил, что партия гордится исключением из своих рядов недобросовестных нардепов. Очистка фракции и партии будет происходить и в дальнейшем, если будут выявлять нарушителей.

Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего народного депутата. И партия, а также президент этим гордятся. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеоблоге "Откровенно с президентом".

Читайте также: Россия вернула Украине корабли без оборудования: Зеленский планирует обратиться к Кремлю

И мы этим гордимся. Потому что у нас продолжаются чистки. Потому что мы партия народная, служим мы народу Украины,

– отметил он.

Он добавил, что в случае выявления нарушений законодательства нардепами их тоже будут исключать из фракции.

"Если будем находить что-то криминальное, что-то о договоренностях, то таких депутатов тоже будем исключать", – сказал президент.

Ведь самое важное, по его мнению, не количество депутатов, хотя это тоже важно, а то, чтобы депутатами были порядочные, честные и профессиональные люди.

Ранее из парламентской фракции "Слуга народа" исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисов.

Почему нардепов исключили из фракции