Зеленский не отрицает дальнейших исключений из фракции
Владимир Зеленский заявил, что партия гордится исключением из своих рядов недобросовестных нардепов. Очистка фракции и партии будет происходить и в дальнейшем, если будут выявлять нарушителей.
Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего народного депутата. И партия, а также президент этим гордятся. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеоблоге "Откровенно с президентом".
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И мы этим гордимся. Потому что у нас продолжаются чистки. Потому что мы партия народная, служим мы народу Украины,
– отметил он.
Он добавил, что в случае выявления нарушений законодательства нардепами их тоже будут исключать из фракции.
"Если будем находить что-то криминальное, что-то о договоренностях, то таких депутатов тоже будем исключать", – сказал президент.
Ведь самое важное, по его мнению, не количество депутатов, хотя это тоже важно, а то, чтобы депутатами были порядочные, честные и профессиональные люди.
Ранее из парламентской фракции "Слуга народа" исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисов.
Почему нардепов исключили из фракции
- 14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп". Фракция решила исключить из своего состава Скороход.
- Тогда же из фракции исключили Антона Полякова – якобы из-за того, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.
- Романа Иванисов исключили из-за скандала по его судимости. В СМИ появилась информация, что в 90-х Иванисов осудили за изнасилование девушки. Тогда ему было 17 лет.