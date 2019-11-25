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      Зеленский не отрицает дальнейших исключений из фракции

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      Зеленский не отрицает дальнейших исключений из "Слуги народа" / 24 канал

      Владимир Зеленский заявил, что партия гордится исключением из своих рядов недобросовестных нардепов. Очистка фракции и партии будет происходить и в дальнейшем, если будут выявлять нарушителей.

      Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего народного депутата. И партия, а также президент этим гордятся. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеоблоге "Откровенно с президентом".

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      И мы этим гордимся. Потому что у нас продолжаются чистки. Потому что мы партия народная, служим мы народу Украины,
      – отметил он.

      Он добавил, что в случае выявления нарушений законодательства нардепами их тоже будут исключать из фракции.

      "Если будем находить что-то криминальное, что-то о договоренностях, то таких депутатов тоже будем исключать", – сказал президент.

      Ведь самое важное, по его мнению, не количество депутатов, хотя это тоже важно, а то, чтобы депутатами были порядочные, честные и профессиональные люди.

      Ранее из парламентской фракции "Слуга народа" исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисов.

      Почему нардепов исключили из фракции

      • 14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп". Фракция решила исключить из своего состава Скороход.
      • Тогда же из фракции исключили Антона Полякова – якобы из-за того, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.
      • Романа Иванисов исключили из-за скандала по его судимости. В СМИ появилась информация, что в 90-х Иванисов осудили за изнасилование девушки. Тогда ему было 17 лет.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Анна Скороход Антон Поляков Роман Иванисов Слуга народа
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