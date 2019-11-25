Россия вернула Украине корабли без оборудования: Зеленский планирует обратиться к Кремлю

В сети появился очередной видеокомментарий Президента Украины Владимира Зеленского. Украинский гарант прокомментировал события, случившиеся на прошлой неделе.

Одним из таких событий стало возвращение захваченных Россией в прошлом году на Азове украинских кораблей.

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"Все, как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политзаключенных, моряков", – отметил президент.

По его словам, относительно возвращения кораблей не все в порядке – на судне нет некоторого оборудования. В ближайшее время должны появиться списки того, что исчезло.

Во-первых, мы обратимся к России – она ​​обязательно это нам вернет. Во-вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы,

– отметил Зеленский.

Зеленский в видео прокомментировал события прошедшей недели

Что именно исчезло на кораблях по возвращению

Когда захваченные в прошлом году Россией военные корабли возвращались в Украину, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что русские их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

Впоследствии бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей. Кроме того, были повреждены и сами корабли.

Впоследствии стало известно, что морякам не вернули даже крестики и личные вещи. Страна-агрессор, со своей стороны, утверждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Ранее СМИ сообщали, что возвращение кораблей не предусматривает возвращения личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Дело в том, что все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

Что надо знать о захвате украинских кораблей

25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Также россияне взяли в плен 24 украинских моряков и впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

В начале сентября Россия все же освободила захваченных моряков и они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.

17 ноября Россия начала процесс передачи украинских кораблей. Вернулись судна 20 числа. Пришли в Очаков Николаевской области.

После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли до этого времени.

Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не является связанной со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала