Росія повернула Україні кораблі без обладнання: Зеленський планує звернутися до Кремля
У мережі з’явився черговий відеокоментар Президента України Володимира Зеленського. Український гарант прокоментував події, що трапилися минулого тижня.
Однією з таких подій стало повернення захоплених Росією торік на Азові українських кораблів.
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"Все, як обіцяли, так і зробили. Спочатку повернули наших полонених, політв’язнів, моряків", – зазначив президент.
За його словами, щодо повернення кораблів не все гаразд – на суднах немає деякого обладнання. Найближчим часом мають з’явитися списки того, що зникло.
По-перше, ми звернемося до Росії – вона обов’язково це нам поверне. По-друге, у будь-якому разі за три місяці наші військові катери будуть готовими,
– наголосив Зеленський.
Зеленський у відео прокоментував події минулого тижня
Що саме зникло на кораблях після повернення
Коли захоплені торік Росією військові кораблі поверталися до України, командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко наголошував, що росіяни їх угробили настільки, що вони не могли йти своїм ходом – "познімали навіть плафони, розетки і унітази".
Згодом колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів. Крім того, було пошкоджено й самі кораблі.
Згодом стало відомим, що морякам не повернули навіть хрестики та особисті речі. Країна-агресор, зі свого боку, переконує, що передала кораблі у нормальному стані та зі справною сантехнікою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Річ у тім, що все це російські слідчі розцінюють як речові докази.
Що треба знати про захоплення українських кораблів
- 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
- Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
- Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
- У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
- На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.
- 17 листопада Росія почала процес передачі українських кораблів. Повернулися судна 20 числа. Прибули вони до Очакова на Миколаївщині.
- Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.
- Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували та наголосили, що передача не є пов'язаною з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.