Зеленский снова обратился к украинцам: основные тезисы – видео

Владимир Зеленский в своем видеоблоге "Откровенно с президентом" прокомментировал важные вопросы из политической жизни Украины. Президент Украины назвал согласованную дату нормандской встречи, анонсировал изменения относительно продажи земли иностранцам, а также пообещал, что Россия вернет украденное имущество с захваченных ранее украинских кораблей.

Нормандская встреча

Важно: Дожали, – Зеленский сообщил согласованную дату нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил согласованную дату встречи в нормандском формате. Она состоится 9 декабря 2019 года в Париже. По словам главы государства, дату проведения нормандской встречи подтвердили все четыре страны: Франция, Германия, Россия и Украина.

Учитывая потери на фронте, Зеленский отметил первоочередность обсуждения вопроса прекращения огня на Донбассе. Также он призвал "закончить эту войну".

Отметим, что ранее Зеленский перечислил важные вопросы, которые он намерен поднять во время нормандской встречи:

контроль Украины над границей с Россией;

возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины;

перспективу достижения настоящего, а не фейкового прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

Зеленский добавил, что до сих пор в Минске никто не обсуждал вопрос, что произойдет в случае возобновления боевых действий после договоренности о полном прекращении огня на Донбассе.

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Что надо знать о подготовке к нормандской встрече?

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Украденное имущество с кораблей

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Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что за 3 месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены.

Глава государства заверил, что Россия обязательно вернет украденное оборудование и личные вещи моряков с кораблей.

Что именно исчезло на кораблях после возвращения

Когда захваченные в прошлом году Россией военные корабли возвращались в Украину, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что россияне их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом – "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Впоследствии бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей. Кроме того, были повреждены и сами корабли.

Впоследствии стало известным, что морякам не вернули даже крестики и личные вещи. Страна-агрессор, со своей стороны, убеждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Ранее СМИ сообщали, что возвращение кораблей не предусматривает возвращения личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Дело в том, что все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

Очищение фракции " Слуга народа"

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Владимир Зеленский заявил, что партия гордится исключением из своих рядов недобросовестных нардепов. По его словам, очистка фракции и партии будет происходить и в дальнейшем, если будут выявлять нарушителей.

Он добавил, что в случае выявления нарушений законодательства нардепами их тоже исключат из фракции.

Ведь самое важное, по его мнению, не количество депутатов, хотя это тоже важно, а то, чтобы депутатами были порядочные, честные и профессиональные люди.

Ранее из парламентской фракции "Слуга народа" исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

Почему нардепов исключили из фракции

14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власти преследуют ее мужа Алексея Алякина за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутата в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп". Фракция решила исключить из своего состава Скороход.

Тогда же из фракции исключили Антона Полякова – якобы за то, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.

Романа Иванисова исключили из-за скандала относительно его судимости. В СМИ появилась информация, что в 90-х Иванисова осудили за изнасилование девушки. Тогда ему было 17 лет.

Рынок земли

Стоит знать: Закон о земле: за и против

На прошлой неделе Верховная Рада в первом чтении поддержала закон о рынке земли. По словам Владимира Зеленского, это говорит о том, что каждый украинец на самом деле станет владельцем своей земли.

Он заявил, что перед вторым чтением действующая власть планирует внести изменения относительно продажи земли иностранцам: физическим лицам и иностранным компаниям.

Глава государства подчеркнул, что иностранцы получат возможность приобрести украинскую землю только после решения референдума.

Также Зеленский рассказал о еще одной вещи, которую официальный Киев планирует ввести в отношении земли. Речь идет об уменьшении лимитов. Кроме того, в следующем году правительство выделит 4 миллиарда гривен на поддержку маленьких фермеров. Это уже заложено в Бюджете на 2020 год.

Хватит ли газа?

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Президент также заверил, что Украина готова к отопительному сезону.

По его словам, у Украины рекордные за много лет запасы газа в газовых хранилищах и достаточно угля.

Экстренная медицина

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Владимир Зеленский заявил, что приоритетом на следующий год будет развитие экстренной медицины.

Президент отметил важность открытия новых пунктов "скорой помощи". Поэтому, по словам Зеленского, Минздраву дали задание, на подготовку открытия в городах и городках этих учреждений. Строительство планируют начать уже весной 2020 года.

В этом году мы закупим 500 карет "скорой", а на следующий год у нас задача, чтобы не было скорых, которым более 6 лет,

– пообещал президент.

Сколько денег потратят на медицину в 2020 году?

В целом на здравоохранение в следующем году выделят 108 миллиардов гривен, это на 9,8 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году. Именно на экстренную медицину заложено 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов на закупку карет скорой помощи и 1 миллиард на открытие новых отделений экстренной помощи, по словам премьера Алексея Гончарука, их будет 25.

Смотрите полное видеообращение президента Владимира Зеленского: