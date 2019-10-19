Вчителі перекрили міжнародну трасу на Житомирщині з вимогами виплатити зарплату

1191 Читать новость на русском
Протест вчителів на Житомирщині
Протест вчителів на Житомирщині / ztnews.com.ua

Більше сотні вчителів влаштували протест у Лугинському районі Житомирщини на міжнародній трасі Київ – Ковель – Ягодин, через що ускладнено рух транспорту. Освітяни вимагають від місцевої влади виплатити їм заборговані за 4 місяці зарплати.

Вчителі ходять по пішохідному переходу з плакатами "Вимагаємо зарплату!", "Боремося за справедливість!", повідомляє УНІАН.

Читайте також: У бюджет не заклали підвищення зарплати вчителям

Учасники акції час від часу пропускають автомобілі та знову виходять на перехід. На цій ділянці траси утворилися великі затори.

На місці події присутні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Правоохоронці також застерігають учасників акції про відповідальності за блокування транспортних комунікацій.

Ця акція була запланована і вчителі попередили про неї керівництво Лугинської об'єднаної територіальної громади. Напередодні з освітянами спілкувалися правоохоронці та представники влади, і борги частково погасили, однак люди вимагають виплатити їм зарплати у повному обсязі.

протест вчителі зарплати Житомирщина
Фото з місця протесту вчителів на Житомирщині
протест Житомирщина вчителі зарплати
Освітяни перекрили міжнародну трасу на Житомирщині / Фото fakty.ua

 

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Освіта в Україні Освіта Протести Новини Житомира Зарплата Поліція
blog_ava
Одразу 20 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів Східної Європи
16 жовтня
5686
Залиште відгук