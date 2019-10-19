Вчителі перекрили міжнародну трасу на Житомирщині з вимогами виплатити зарплату

Більше сотні вчителів влаштували протест у Лугинському районі Житомирщини на міжнародній трасі Київ – Ковель – Ягодин, через що ускладнено рух транспорту. Освітяни вимагають від місцевої влади виплатити їм заборговані за 4 місяці зарплати.

Вчителі ходять по пішохідному переходу з плакатами "Вимагаємо зарплату!", "Боремося за справедливість!", повідомляє УНІАН.

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Учасники акції час від часу пропускають автомобілі та знову виходять на перехід. На цій ділянці траси утворилися великі затори.

На місці події присутні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Правоохоронці також застерігають учасників акції про відповідальності за блокування транспортних комунікацій.

Ця акція була запланована і вчителі попередили про неї керівництво Лугинської об'єднаної територіальної громади. Напередодні з освітянами спілкувалися правоохоронці та представники влади, і борги частково погасили, однак люди вимагають виплатити їм зарплати у повному обсязі.



Фото з місця протесту вчителів на Житомирщині



Освітяни перекрили міжнародну трасу на Житомирщині / Фото fakty.ua