Учителя перекрыли международную трассу на Житомирщине с требованиями выплатить зарплату

Более сотни учителей устроили протест в Лугинском районе Житомирской области на международной трассе Киев – Ковель – Ягодин, из-за чего затруднено движение транспорта. Педагоги требуют от местных властей выплатить им зарплаты за 4 месяца долга.

Учителя ходят по пешеходному переходу с плакатами "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!", сообщает УНИАН.

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Участники акции время от времени пропускают автомобили и снова выходят на переход. На этом участке трассы образовались большие пробки.

На месте происшествия присутствуют полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Правоохранители также предупреждают участников акции об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

Эта акция была запланирована и учителя предупредили о ней руководство Лугинской объединенной территориальной общины. Накануне с педагогами общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме.



Фото с места протеста учителей на Житомирщине



Педагоги перекрыли международную трассу на Житомирщине / Фото fakty.ua