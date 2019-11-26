Задолженности по зарплате учителям и врачам: Зеленский обратился к Кабмину

Перед отлетом в Эстонию и Литву, куда он должен прибыть с официальным визитом, Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем украинский гарант призвал Кабмин немедленно решить вопрос задолженности по зарплате учителям и врачам.

Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба Офиса Президента. Судя по тону, украинский лидер, вероятно, не доволен работой Кабмина.

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По словам Владимира Зеленского, к нему поступило очень много сообщений о том, что в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получили заработную плату, начиная с сентября. То есть уже на протяжении 4 месяцев.

Я понимаю, что у нас – новое правительство и очень много работы. Но это важные и приоритетные вопросы. Поэтому прошу, чтобы правительство собралось и решил положительно и быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали,

– отметил украинский президент.

Отметим, в середине октября на Житомирщине педагоги перекрыли одну из трасс с требованием выплатить им зарплату за 4 месяца.

Что еще известно о зарплатах учителям:

В начале сентября Кабмин опубликовал постановление, согласно которому с 2020 года педагогам и научным работникам начнут увеличивать заработную плату. Происходить это будет поэтапно – до 2023 года. Таким образом, к 2023 году размер оклада работников низкой квалификации должен составлять 4 прожиточных минимума.

В конце октября Минобразования обратилось в Министерство финансов о выделении специальной субвенции. Она будет направлена на то, чтобы поднять зарплату некоторым категориям педагогов.

В середине октября стало известно, что в бюджет на 2020 год не заложили повышение зарплаты учителям. Дело в том, что образовательный комитет Рады предлагал увеличить на 5,1 миллиарда гривен расходы на оплату труда педагогов. Однако бюджетный комитет отклонил такую ​​инициативу.

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