Повышение заработной платы учителям: почему не поддержал бюджетный комитет

Обещал Зеленский, подписал Гройсман, а теперь депутаты не находят на это средства. Речь идет о повышении зарплат учителям. А особенно молодым, которые неохотно идут работать на зарплату в пять тысяч гривен.

Перед началом учебного года корреспонденты 24 канала пообщались с учительницей младших классов. Она, как и большинство учителей, мечтает о повышении зарплаты.

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"Конечно, недовольна. Потому что уровень жизни, который нам сейчас диктуют, зарплата учителя не покрывает всех расходов", – заявила учительница начальных классов Анна Кокасуй.

Именно поэтому молодые специалисты неохотно идут в школу. Сейчас в школах только 6% учителя со стажем менее трех лет. Молодежь не идет, потому что получает голую ставку, а учителя со стажем несколько надбавок.



Какой стаж у учителей в Украине

"Очень часто манипулируют этими надбавками, премиями и это не дает уверенности педагогу. То есть тогда у него появляется зависимость от дирекции школы", – рассказал эксперт по вопросам образования Николай Скиба.

Четыре тысячи долларов для педагога в разгар президентской кампании анонсировали в "Зе-команде". Там утверждали: "Четыре тысячи долларов в месяц зарплата учителю – это абсолютно не фантастика. Это абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить".

Однако впоследствии об этом больше ничего не говорили. Ведь стало понятно, что такая зарплата обойдется в кругленькую сумму. Потому что в школах работает почти 400 тысяч работников.



Количество учителей в Украине

Сюрприз для нового правительства оставил предыдущий премьер Владимир Гройсман. Буквально в последний день на посту подписал постановление о повышении зарплат учителям.

Уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70% (повышение заработной платы – 24 канал). И особенно изменение этой системы должно коснуться молодых учителей,

– заявил премьер-министр Украины 2016-2019 годов Владимир Гройсман.

Согласно запланированному повышению, зарплата должна была вырасти у всех учителей, а особенно у молодых, на две тысячи гривен: с пяти с половиной до семи с половиной. Для этого нужно было найти еще 45 миллиардов гривен.



Как должны были вырасти зарплаты у учителей

Новое правительство и образовательный комитет в парламенте начал искать компромиссное решение. Потому что отменить постановление невозможно, а найти деньги сложно.

Образовательным комитетом было подано предложение в бюджет о том, чтобы выделить дополнительных пять миллиардов тем категориям, которые являются наименее защищенными. Это в первую очередь воспитатели детских садов и молодые учителя. Бюджетный комитет рассмотрел это предложение и решил его отклонить,

– пояснила народный депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

Почему же в главной смете страны для учителей не нашли даже 5 миллиардов гривен? Член бюджетного комитета пояснил, что сейчас мяч на поле правительства. Уточненный бюджет в парламент Кабмин должен подать до 3 ноября.

"Мы не утвердили какую-либо конкретную цифру. Будет (повышение зарплаты – 24 канал). Но какое, по каким категориям и в какой форме и какого размера – решит прежде всего правительство", – заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин.

На совещание "без галстуков" премьер Гончарук собрал мэров городов. Однако о повышении зарплат за счет местных бюджетов речь не шла. Об этом заявил Андрей Садовый. К тому же в крупных городах уже существуют муниципальные доплаты педагогам.

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Уточненный бюджет в парламент Кабмин должен подать до 3 ноября 2019 года. К этому времени правительство должно придумать, где взять деньги на повышение учителям.



Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / инфографика 24 канала