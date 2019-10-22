Садовый ответил, каким учителям первыми поднимут зарплату

Общая сумма расходов Госбюджета на 2020 год – 136,4 миллиарда гривен. Зато размер расходов на зарплаты учителям остался на уровне предыдущего года, несмотря на обещания об увеличении.

Зато городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что 822 постановление, которое касается зарплат учителям, приняли без денег в последний день работы правительства Гройсмана.

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Однако, по его словам, поднятие зарплаты учителям будет, однозначно.

Но начать стоит с тех, кто будет защищен, ведь должно быть желание людей идти в образование. То есть если молодые учителя будут иметь существенно большую зарплату – это будет плюсом,

- считает городской голова Львова.

Садовый добавил, что впоследствии, если будет подниматься уровень жизни, то будут увеличиваться и зарплаты.



Что заложено в бюджете 2020 года / Инфографика 24 канала