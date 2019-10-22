Садовий відповів, яким вчителям першими піднімуть зарплату

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Садовий відповів, яким вчителям першими піднімуть зарплату
Садовий відповів, яким вчителям першими піднімуть зарплату / 24 канал

Загальна сума витрат Держбюджету на 2020 рік – 136,4 мільярда гривень. Проте розмір видатків на зарплати вчителям залишився на рівні попереднього року, попри обіцянки про збільшення.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що 822 постанову, яка стосується зарплат вчителям, прийняли без грошей в останній день роботи уряду Гройсмана. 

Важливо! Новосад пообіцяла домогтися підвищення зарплати вчителям у держбюджеті 2020

Проте, за його словами, підняття зарплати вчителям буде, однозначно.

Але почати варто з тих, хто буде незахищений, адже має бути бажання людей йти в освіту. Тобто якщо молоді вчителі будуть мати суттєво більшу зарплату – це буде плюсом,
– вважає міський голова Львова.

Садовий додав, що згодом, якщо підніматиметься рівень життя, то збільшуватимуться і зарплати.

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Що закладено в бюджеті 2020 року / Інфографіка 24 каналу

Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Освіта Освіта Бюджет 2020 Освіта в Україні
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