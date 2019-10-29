Підвищення заробітної плати вчителям: чому не підтримав бюджетний комітет

Обіцяв Зеленський, підписав Гройсман, а тепер депутати не знаходять на це кошти. Йдеться про підвищення зарплат вчителям. А особливо молодим, які не охоче йдуть працювати на зарплату в п'ять тисяч гривень.

Перед початком навчального року кореспонденти 24 каналу поспілкувалися із вчителькою молодших класів. Вона, як і більшість вчителів, мріє про підвищення зарплати.

Читайте також: У бюджет не заклали підвищення зарплати вчителям

"Звісно, не задоволена. Тому що рівень життя, який нам зараз диктують, то зарплата вчителя не покриває усіх витрат", – заявила вчителька початкових класів Анна Кокасуй.

Саме тому молоді спеціалісти не охоче йдуть до школи. Наразі у школах лише 6% вчителі зі стажем менше трьох років. Молодь не йде, бо отримує голу ставку, а вчителі зі стажем кілька надбавок.



Який стаж у вчителів в Україні

"Дуже часто маніпулюють оцими надбавками, преміями і це не дає впевненості педагогу. Тобто тоді у нього з’являється залежність від дирекції школи", – розповів експерт з питань освіти Микола Скиба.

Чотири тисячі доларів для педагога в розпал президентської кампанії анонсували у "Зе-команді". Там стверджували: "Чотири тисячі доларів у місяць зарплата учителю – це абсолютно не є фантастика. Це абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити".

Проте згодом про це більше нічого не говорили. Адже стало зрозуміло, що така зарплата обійдеться в кругленьку суму. Бо в школах працює майже 400 тисяч працівників.



Кількість вчителів в Україні

Сюрприз для нового уряду залишив попередній прем'єр Володимир Гройсман. Буквально в останній день на посаді підписав постанову про підвищення зарплат вчителям.

Вже в 2020 році для українських вчителів від 20 до 70% (підвищення заробітної плати – 24 канал). І особливо зміна цієї системи має торкнутись молодих вчителів,

– заявив прем'єр-міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман.

Згідно запланованого підвищення, зарплата мала зрости в усіх вчителів, а особливо у молодого на дві тисячі гривень: з п'яти з половиною до семи з половиною. Задля цього потрібно було знайти ще 45 мільярдів гривень.



Як би мали зрости зарплати у вчителів

Новий уряд і освітній комітет у парламенті почав шукати компромісне рішення. Бо скасувати постанову не можливо, а знайти гроші складно.

Освітнім комітетом була подана пропозиція до бюджету про те, щоб виділити додаткових п’ять мільярдів тим категоріям, які є найменш захищеними. Це в першу чергу вихователі дитячих садочків та молоді вчителі. Бюджетний комітет розглянув цю пропозицію та вирішив її відхилити,

– пояснила народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

Чому ж в головному кошторисі країни для вчителів не знайшли навіть 5 мільярдів гривень? Член бюджетного комітету пояснив, що зараз м'яч на полі уряду. Уточнений бюджет до парламенту Кабмін має подати до 3 листопада.

"Ми не затвердили будь-яку конкретну цифру. Буде (підвищення зарплати – 24 канал) Але яке, по яких категоріях і в якій формі та на який розмір – вирішить перш за все уряд", – заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін.

На нараду "без краваток" прем’єр Гончарук зібрав мерів міст. Однак про підвищення зарплат коштом місцевих бюджетів не йшлося. Про це заявив Андрій Садовий. До того ж у великих містах вже існують муніципальні доплати педагогам.

Читайте також: Садовий відповів, яким вчителям першими піднімуть зарплату

Уточнений бюджет до парламенту кабмін має подати до 3 листопада 2019 року. До цього часу уряд має придумати де взяти гроші на підвищення вчителям.



Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу

