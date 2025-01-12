Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, вероятно, захочет вернуться к довоенным максималистским требованиям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин захочет, чтобы Украина отказалась от НАТО

Позиция российского президента не приведет к устойчивому миру. Требования Путина будут касаться изоляции Украины и общего ослабления НАТО. В частности, он будет противоречить вступлению Украины в Альянс и заставлять блок вывести военные контингенты из стран Восточной Европы.

Также указывают, что он, вероятно, попытается "изменить правила" международной системы, чтобы гарантировать, что нет "никаких угроз для России". Это созвучно с его ультиматумом в декабре 2021 года Соединенным Штатам Америки перед полномасштабным вторжением в Украину.

Что Путин требовал в 2021 году

Перед полномасштабным вторжением Владимир Путин хотел, чтобы США взяли на себя обязательства не принимать Украину или любые другие страны в качестве новых членов. Также он стремился, чтобы США поддерживали запрет на расширение альянса, а блок не разворачивал никаких военных сил в государствах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года.,

Среди требований также был запрет военной деятельности НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, а также запрет развертывать ракеты средней дальности в районах, которые могут достичь территории России.

Также российский президент хотел и запретить США развертывать ракеты средней дальности в Европе или ядерные ракеты за пределами территории Штатов.

В Институте изучения войны констатируют, что требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".

Россия, вероятно, стремится воскресить этот нарратив, пытаясь заставить западных лидеров молчаливо согласиться на максималистские требования Путина под видом "компромисса" на любых будущих мирных переговорах по войне в Украине.

Аналитики ISW считают, что никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин стремится к капитуляции Украины и ослаблению НАТО.