Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью BBC.

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Кулеба заявил, что война с Россией была неизбежной

Дональд Трамп неоднократно утверждал, что якобы мог бы предотвратить вторжение России в Украину, если бы был президентом США. Однако экс-министр иностранных дел Украины считает, что полномасштабная война с Россией в 2022 году была неизбежной. Кулеба предполагает, что ее начало только можно было бы отсрочить.

Я пришел к мнению, что эта война была неизбежной. Но ее можно было бы отложить. На годы – нет. На месяцы – возможно, да,

– заявил Кулеба.

Бывший глава МИД также объяснил, почему Путин решился на полномасштабную войну. По его мнению, российский диктатор был уверен в пассивности Запада и отсутствии реакции других стран на эту агрессию. Однако Кулеба акцентировал, что в этом отношении Путин ошибся.

"Он (Путин – 24 Канал) по этому поводу ошибся. Но мы все еще там, где мы есть. Поэтому хорошая новость заключается в том, что мы живы, боремся. Плохая новость в том, что мы воюем уже три года", – добавил бывший глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба также раскритиковал стратегию "не эскалации", которой придерживаются в Вашингтоне и Берлине. Бывший глава МИД Украины отмечает, что если бы не такая политика партнеров, то сейчас Украина находилась в значительно лучшей позиции.