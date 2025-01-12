Владімір Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, ймовірно, захоче повернутись до довоєнних максималістських вимог. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Путін захоче, щоб Україна відмовилась від НАТО

Позиція російського президента не призведе до стійкого миру. Вимоги Путіна стосуватимуться ізоляції України та загального послаблення НАТО. Зокрема, він суперечитиме вступу України до Альянсу та примушуватиме блок вивести військові контингенти з країн Східної Європи.

Також вказують, що він, ймовірно, спробує "змінити правила" міжнародної системи, щоб гарантувати, що немає "ніяких загроз для Росії". Це співзвучно з його ультиматумом у грудні 2021 року Сполученим Штатам Америки перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Що Путін вимагав у 2021 році

Перед повномасштабним вторгненням Владімір Путін хотів, щоб США взяли на себе зобов'язання не приймати Україну чи будь-які інші країни як нових членів. Також він прагнув, щоб США підтримували заборону на розширення альянсу, а блок не розгортав жодних військових сил у державах, які стали членами НАТО після травня 1997 року.,

Серед вимог також була заборона військової діяльності НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії, а також заборона розгортати ракети середньої дальності в районах, які можуть досягти території Росії.

Також російський президент хотів та заборонити США розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території Штатів.

В Інституті вивчення війни констатують, що вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО".

Росія, ймовірно, прагне воскресити цей наратив, намагаючись змусити західних лідерів мовчазно погодитися на максималістські вимоги Путіна під виглядом "компромісу" на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні.

Аналітики ISW вважають жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру, доки Путін прагне капітуляції України та послаблення НАТО.