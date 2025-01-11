Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов отметил в эфире 24 Канала, что для Владимира Путина сам факт того, что он будет вести переговоры с Америкой, а не с Украиной, станет успехом для него и его "патриотического" лагеря.

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Он добавил, что дипломатия может стать реабилитацией после провалов на поле боя, для путинской России. Мол, если Россия ведет переговоры с Америкой, а не с Украиной, значит, она велика. Россия живет в мире фикций и не принимает реальное положение вещей.

Украина принимает решения

"Они привыкли смотреть на Украину сверху, и их, конечно, сильно травмирует то, что на поле боя они не могут доказать свое величие. На поле боя Украина равна России, и это само по себе является травмой. Дипломатия может сыграть компенсаторную роль", – объяснил Аббас Галлямов.

Он добавил, что если говорить о реальности, а не выдумки России, то решение о прекращении войны будет принимать не Трамп. Это решение будет принимать Украина.

Мы не будем исходить из глупого утверждения российской пропаганды, что Россия воюет с НАТО, а не с Украиной. Конечно, Россия воюет с Украиной, и решение о прекращении огня будет принимать именно Украина. Украина – безоговорочный субъект. Путин пытается сделать вид, что Украина не субъект, а марионетка Запада,

– сказал Аббас Галлямов.

По словам Галлямова, для Путина сам факт переговоров с Трампом будет приятным. Если Трамп договорится с Путиным о чем-то, что принципиально не устроит Украину, она просто этого не будет выполнять.

Встреча состоится

"Встреча Трампа и Путина в том или ином формате состоится. Переговоры начнутся. Возможно, даже будет личная встреча. Понятно, что сначала будет работать команда, которая предварительно подготовит различные варианты. К переговорам толкают объективные обстоятельства войны", – сказал Аббас Галлямов.

Он добавил, что ресурсы обеих сторон приближаются к исчерпанию. В странах сформировались мощные лагеря: одни выступают за продолжение конфликта, а другие готовы пойти на определенные уступки для достижения договоренностей.

"Есть и другой фактор – это сам Трамп. Это не его война, она началась не при его президентстве, а решения, которые принимала Америка ранее, – это не его решения. Наоборот, он их критиковал во время предвыборной кампании. Трамп может претендовать на роль посредника, в отличие от Байдена", – объяснил Галлямов.

Почему Байден не мог быть посредником

По его словам, Байден не мог быть посредником, поскольку он был стороной конфликта, с первого дня поддерживая Украину. В этом смысле как посредник он не устраивал Путина.

А Трамп устраивает, потому что никогда лично не критиковал Путина. Он неоднократно озвучивал мнения, которые в определенной степени совпадали с позициями диктатора.

"Трамп приемлем в роли посредника и для Зеленского, хотя бы потому, что Зеленский не может ему отказать. Просто потому, что Америка – главный спонсор Украины. В этом смысле появляется фигура, которой раньше не было – фигура, способная выступить посредником", – пояснил Галлямов.