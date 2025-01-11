В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов оценил готовность Москвы к потенциальным переговорам с Трампом. Отметим, аналитики ISW считают, что никакие переговоры не обеспечат устойчивого мира, пока Путин настаивает на своих требованиях.

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Почему в Кремле меняют позицию по встрече с Трампом

Риторика, которая идет со стороны России относительно возможных переговоров с США, существенно смягчилась, убежден российский оппозиционный писатель. Обеим сторонам, по его мнению, нужна эта встреча.

Буквально две недели назад российская сторона в присущем ей стиле говорила, что рассматривать нечего. Однако сейчас между строк в Кремле говорят: "Да, мы готовы. Нам нужны переговоры, у нас заканчиваются силы",

– сказал Мурзагулов.

Он отметил, важный нюанс по изменению российской позиции – у Путина на носу 80-летие "великой победы" во Второй мировой войне. В течение последних 10 лет диктатор накрутил градус "победобесия" в России до уровня истерики.

Вот представьте себе, 80 лет победы и к нему снова никто не приедет на парад, кроме Александра Лукашенко. И самое главное – Путин вылезает на трибуну Мавзолея, а сказать ему нечего,

– добавил российский оппозиционный писатель.

Поэтому, конечно, Кремлю до 9 мая надо о чем-то договориться с Киевом и Вашингтоном. Учитывая это Мурзагулов сделал вывод, что сейчас Путин заинтересован в переговорах даже больше Владимира Зеленского. Прекращение огня Путину нужно прямо сейчас, чтобы до 9 мая он успел завернуть все в "золотую обертку".

К слову, накануне издание Sky News предположило, что полномасштабная война в Украине может закончиться в 2025 году путем замораживания через переговоры. Вероятнее всего, в Москве уже поставили четкую дату – 9 мая.

Однако на самом деле, публицист считает, что это перемирие не выгодно для Путина, ведь это вынужденный для него шаг. Он, конечно, воевал бы и дальше, если бы было чем.

Многие говорят, что сейчас Россия якобы перегруппируется, наберется новых сил, но этого не будет. Запад принципиально вооружит Украину значительно сильнее. К тому же уровень поддержки войны в России сегодня равен нулю и, если бы не безумные выплаты, которые постоянно повышаются "могилизованным" и контрактникам, то на фронте со стороны России уже давно бы гулял ветер,

– подчеркнул Мурзагулов.

Напомним, 9 января Дональд Трамп заявил, что готовится его встреча с Владимиром Путиным. Однако в Украине есть беспокойство, что быстрая сделка с Путиным может стоить слишком много.