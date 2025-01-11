У розмові з 24 Каналом російський опозиційний письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов оцінив готовність Москви до потенційних переговорів з Трампом. Зазначимо, аналітики ISW вважають, що жодні переговори не забезпечать сталого миру, поки Путін наполягає на своїх вимогах.

Актуально "Дали Путіну мандат, аби він сформулював перемогу": що означає заява російських пропагандистів

Чому у Кремлі змінюють позицію щодо зустрічі з Трампом

Риторика, яка йде з боку Росії щодо можливих переговорів із США, суттєво пом'якшилась, переконаний російський опозиційний письменник. Обом сторонам, на його думку, потрібна ця зустріч.

Буквально два тижні тому російська сторона у притаманному їй стилі говорила, що розглядати нічого. Проте зараз між рядків у Кремлі кажуть: "Так, ми готові. Нам потрібні переговори, у нас закінчуються сили",

– мовив Мурзагулов.

Він зауважив, важливий нюанс щодо зміни російської позиції – у Путіна на носі 80-річчя "великої перемоги" у Другій світовій війні. Протягом останніх 10 років диктатор накрутив градус "побєдобєсія" у Росії до рівня істерики.

От уявіть собі, 80 років перемоги й до нього знову ніхто не приїде на парад, окрім Алєксандра Лукашенка. Й найголовніше – Путін вилазить на трибуну Мавзолею, а сказати йому нічого,

– додав російський опозиційний письменник.

Тому, звісно, Кремлю до 9 травня треба про щось домовитися з Києвом та Вашингтоном. З огляду на це Мурзагулов зробив висновок, що зараз Путін зацікавлений у переговорах навіть більше за Володимира Зеленського. Припинення вогню Путіну потрібне прямо зараз, щоб до 9 травня він встиг завернути все у "золоту обгортку".

До слова, напередодні видання Sky News припустило, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися у 2025 році шляхом замороження через перемовини. Найімовірніше, у Москві вже поставили чітку дату – 9 травня.

Проте насправді, публіцист вважає, що це перемир'я не вигідне для Путіна, адже це вимушений для нього крок. Він, звісно, воював би й далі, якби було чим.

Багато хто каже, що зараз Росія нібито перегрупується, набереться нових сил, але цього не буде. Захід принципово озброїть Україну значно сильніше. До того ж рівень підтримки війни у Росії сьогодні дорівнює нулю і, якби не шалені виплати, які постійно підвищуються "могілізованим" й контрактникам, то на фронті з боку Росії вже давно б гуляв вітер,

– наголосив Мурзагулов.

Нагадаємо, 9 січня Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч із Владіміром Путіним. Проте в Україні є занепокоєння, що швидка угода з Путіним може коштувати занадто багато.