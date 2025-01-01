Втім, яким би не був результат переговорів, які вважають неминучими після обрання нового президента США Дональда Трампа, Росія виставить його як власну "перемогу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що можуть планувати у Кремлі

Я прогнозую, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. А точніше: бойові дії припиняться, а конфлікт буде заморожено. Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди,

– вважає московський кореспондент Айвор Беннетт.

За його словами, український президент Володимир Зеленський нібито заявив Sky News, що готовий до територіальних поступок. Водночас як каже Беннетт, російський диктатор Владімір Путін запевнив, що Росія буцімто може піти на компроміс.

Журналіст переконаний, що подібні пом'якшення позицій Києва та Москви спричинені перемогою Дональда Трампа на виборах президента США. Він запевнив, що на тлі цього переговори між Україною та Росією здаються неминучими, і Кремль хотів би приурочити таку угоду до "сакральної дати".

"Я думаю, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне свято. Але на цьому проблеми для Володимира Путіна не закінчаться", – додав він.

Наступними складнощами для Путіна, як вважає Беннетт, стануть економічні проблеми, пов'язані зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю.