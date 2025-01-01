Впрочем, каким бы ни был результат переговоров, которые считают неизбежными после избрания нового президента США Дональда Трампа, Россия выставит его как собственную "победу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что могут планировать в Кремле

Я прогнозирую, что война в Украине закончится в 2025 году. А точнее: боевые действия прекратятся, а конфликт будет заморожен. Недавно обе стороны заявили о готовности пойти на уступки ради достижения мирного соглашения,

– считает московский корреспондент Айвор Беннетт.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский якобы заявил Sky News, что готов к территориальным уступкам. В то же время, как говорит Беннетт, российский диктатор Владимир Путин заверил, что Россия якобы может пойти на компромисс.

Журналист убежден, что подобные смягчения позиций Киева и Москвы вызваны победой Дональда Трампа на выборах президента США. Он заверил, что на фоне этого переговоры между Украиной и Россией кажутся неизбежными, и Кремль хотел бы приурочить такое соглашение к "сакральной дате".

"Я думаю, что Кремль будет надеяться завершить переговоры до 9 мая, когда отмечается 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Целью будет двойной праздник. Но на этом проблемы для Владимира Путина не закончатся", – добавил он.

Следующими сложностями для Путина, как считает Беннетт, станут экономические проблемы, связанные со стремительной инфляцией, падением рубля и низкой производительностью.