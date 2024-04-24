Народна депутатка Наталя Піпа розповіла 24 Каналу, що ухвалення цього закону – важливий крок, адже він наближає Україну до стандартів Європейського союзу. Також він сприяє тому, щоб наша країна більше наблизилась до єдиного європейського освітнього простору.

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Студенти обиратимуть предмети

До ухвалення цього закону в Україні освітня послуга надавалась групі. Були базові предмети, які вивчала більшість студентів.

Більшість навіть не знала, що вона групою обирають, тому що це відбувалось з куратором або ці дисципліни призначала кафедра. Тепер будуть базові предмети або міждисциплінарні, якщо студент ще не обрав спеціальність, а тільки напрям. Тоді можна на першому курсі здобути міждисциплінарне навчання, а далі обирати спеціалізацію,

– наголосила народна депутатка.

Крім того, можна вчитися базово з усіма, якщо студент обрав спеціальність, і пізніше вибирати собі предмети, які більше пасують.

Головне для студента, за її словами, пройти повністю 240 ЄКТС (одиниць, в яких вимірюється обсяг навчального навантаження – 24 Канал). Проте можна мати більше годин щодня і відповідно пройти швидше навчання. Якщо ж студент поєднує навчання з роботою, то навпаки може навчатися у повільнішому темпі.

Довідка. ЄКТС або Європейська кредитно трансферна система дозволяє кількісно (в кредитах) оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження студента.

"Це і є індивідуальна освітня траєкторія, яка дає більше можливостей вибору, розуміння, яка форма навчання пасує конкретному студенту", – відзначила народна депутатка..

Університети готові

Проте основне питання буде до університетів, які мають забезпечити впровадження цього закону. Під час голосування за законопроєкт в залі Верховної Ради його підтримали, і це свідчить про те, що виші готові до його впровадження.

Керівництво університетів завжди тісно спілкується з представниками політикуму щодо можливості реалізації законів. У парламенті законопроєкт підтримали 306 голосами. Більшість представників університетів засвідчують готовність до таких змін та зазначають, що їм самим цікаво це реалізовувати,

– зауважила Наталя Піпа.

Раніше на певну дисципліну, яку викладали декілька фахівців, не набирались необхідні групи студентів. Зараз може бути потрібна значно менша кількість людей. Відповідно буде очевидним рейтинг викладача, дисципліну якого обирає більше студентів.

"На впровадження нового закону відпущено рік, тому кожен університет впорається з цим. Зараз ми очікуємо від Міністерства освіти і Уряду затвердження підзаконних актів. Вони вже розроблялися і тепер їх необхідно затвердити", – підкреслила вона.

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