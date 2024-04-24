Народный депутат Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что принятие этого закона – важный шаг, ведь он приближает Украину к стандартам Европейского союза. Также он способствует тому, чтобы наша страна больше приблизилась к единому европейскому образовательному пространству.

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Студенты будут выбирать предметы

До принятия этого закона в Украине образовательная услуга предоставлялась группе. Были базовые предметы, которые изучало большинство студентов.

Большинство даже не знало, что они группой выбирают, потому что это происходило с куратором или эти дисциплины назначала кафедра. Теперь будут базовые предметы или междисциплинарные, если студент еще не выбрал специальность, а только направление. Тогда можно на первом курсе получить междисциплинарное обучение, а дальше выбирать специализацию,

– отметила народный депутат.

Кроме того, можно учиться базово со всеми, если студент выбрал специальность, и позже выбирать себе предметы, которые больше подходят.

Главное для студента, по ее словам, пройти полностью 240 ЕКТС (единиц, в которых измеряется объем учебной нагрузки – 24 Канал). Однако можно иметь больше часов ежедневно и соответственно пройти быстрее обучение. Если же студент совмещает обучение с работой, то наоборот может учиться в медленном темпе.

Справка. ЕКТС или Европейская кредитно трансферная система позволяет количественно (в кредитах) оценить учебные программы, дисциплины и нагрузки студента.

"Это и есть индивидуальная образовательная траектория, которая дает больше возможностей выбора, понимание, какая форма обучения подходит конкретному студенту", – отметила народный депутат.

Университеты готовы

Однако основной вопрос будет к университетам, которые должны обеспечить внедрение этого закона. Во время голосования за законопроект в зале Верховной Рады его поддержали, и это свидетельствует о том, что вузы готовы к его внедрению.

Руководство университетов всегда тесно общается с представителями политикума о возможности реализации законов. В парламенте законопроект поддержали 306 голосами. Большинство представителей университетов свидетельствуют о готовности к таким изменениям и отмечают, что им самим интересно это реализовывать,

– отметила Наталья Пипа.

Ранее на определенную дисциплину, которую преподавали несколько специалистов, не набирались необходимые группы студентов. Сейчас может быть нужно значительно меньшее количество людей. Соответственно будет очевидным рейтинг преподавателя, дисциплину которого выбирает больше студентов.

"На внедрение нового закона отпущен год, поэтому каждый университет справится с этим. Сейчас мы ожидаем от Министерства образования и Правительства утверждения подзаконных актов. Они уже разрабатывались и теперь их необходимо утвердить", – подчеркнула она.

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