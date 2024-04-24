Народный депутат Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что принятие этого закона – важный шаг, ведь он приближает Украину к стандартам Европейского союза. Также он способствует тому, чтобы наша страна больше приблизилась к единому европейскому образовательному пространству.
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Студенты будут выбирать предметы
До принятия этого закона в Украине образовательная услуга предоставлялась группе. Были базовые предметы, которые изучало большинство студентов.
Большинство даже не знало, что они группой выбирают, потому что это происходило с куратором или эти дисциплины назначала кафедра. Теперь будут базовые предметы или междисциплинарные, если студент еще не выбрал специальность, а только направление. Тогда можно на первом курсе получить междисциплинарное обучение, а дальше выбирать специализацию,
– отметила народный депутат.
Кроме того, можно учиться базово со всеми, если студент выбрал специальность, и позже выбирать себе предметы, которые больше подходят.
Главное для студента, по ее словам, пройти полностью 240 ЕКТС (единиц, в которых измеряется объем учебной нагрузки – 24 Канал). Однако можно иметь больше часов ежедневно и соответственно пройти быстрее обучение. Если же студент совмещает обучение с работой, то наоборот может учиться в медленном темпе.
"Это и есть индивидуальная образовательная траектория, которая дает больше возможностей выбора, понимание, какая форма обучения подходит конкретному студенту", – отметила народный депутат.
Университеты готовы
Однако основной вопрос будет к университетам, которые должны обеспечить внедрение этого закона. Во время голосования за законопроект в зале Верховной Рады его поддержали, и это свидетельствует о том, что вузы готовы к его внедрению.
Руководство университетов всегда тесно общается с представителями политикума о возможности реализации законов. В парламенте законопроект поддержали 306 голосами. Большинство представителей университетов свидетельствуют о готовности к таким изменениям и отмечают, что им самим интересно это реализовывать,
– отметила Наталья Пипа.
Ранее на определенную дисциплину, которую преподавали несколько специалистов, не набирались необходимые группы студентов. Сейчас может быть нужно значительно меньшее количество людей. Соответственно будет очевидным рейтинг преподавателя, дисциплину которого выбирает больше студентов.
"На внедрение нового закона отпущен год, поэтому каждый университет справится с этим. Сейчас мы ожидаем от Министерства образования и Правительства утверждения подзаконных актов. Они уже разрабатывались и теперь их необходимо утвердить", – подчеркнула она.
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Больше о новом законе
- Принятие закона, как считают в Министерстве образования и науки, предусматривает возможность студентам индивидуализировать образовательные траектории с помощью междисциплинарных образовательных программ.
- Закон отменяет модель "поступления на отрасль" через междисциплинарную образовательную программу. В ее рамках выбор студентом специальности происходил не сразу, а после 1 – 1,5 года обучения.
- После введения закона на бакалаврском уровне будут существовать междисциплинарные образовательные программы, которые будут отвечать конкретным запросам регионов, работодателей.
- Кроме того, студенты будут иметь возможность использовать гибкие темпы обучения и сохранить его сроки.
- Студенты контрактной формы смогут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. В частности, закончить 4-летнюю бакалаврскую программу за 3 года или совмещать обучение с работой и закончить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6 – 8 лет.
- Также в Украине еще два ЗВО реорганизуют, в результате чего они присоединятся к двум мощным университетам. Речь идет о Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, который объединится с Криворожским национальным университетом. Он станет структурным подразделением Криворожского НУ. А Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта присоединится к Украинскому государственному университету науки и технологий в Днепре.