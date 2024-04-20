Керівниця освітніх програм GoGlobal Любов Залюбовська розповіла 24 Каналу про проєкт. І, власне, ті виклики, які зараз постають перед школярами.

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Освітні можливості для дітей

Esteam – це програма, яка включає в себе комплексне вивчення підприємництва, інновацій, технологій, науки та винахідництва. Згодом до цього переліку додалося і мистецтво.

"Ця методика не є новою. Почалася вона просто зі Steam – інтеграційного методу, де діти і студенти могли працювати над власними проєктами і на практиці застосовувати знання з різних предметів", – пояснила Залюбовська.

Для українських дітей його впроваджують, аби показати значення наук для подальшого життя і мотивувати. Ба більше – це можливість перекласти такі науки, як фізика, хімія, математика у практичну площину. Особливо це важливо під час війни, коли школярі не мають змоги повноцінно навчатися.

"Наприклад, зараз сільська місцевість саме в когнітивних навичках відстає від міста років на два, і це також величезна проблема. Ми працюємо з прикордонними, прифронтовими населеними пунктами, громадами, тобто де діти вже більше чотирьох років працюють в онлайні і не можуть збиратися в офлайн великими групами. Наша основна мета – це показати і надати їм можливості", – пояснила керівниця освітніх проєктів.

Виклики, що постають перед школярами

Вже біля чотрирьох років в Україні немає повноцінного освітнього процесу. Спочатку це було пов’язано із пандемією Covid-19, потім війною, яка триває наразі. Особливо складно дітям із прифронтових регіонів, які увесь час обстрілює Росія.

"Я бачу вирішення проблеми у системному підході, який дасть можливість власне школам на місцях організовувати такі програми. Ми зараз виписуємо чітку методологію, як це можна пропрацювати, пілотуємо формати в різних навчальних закладах. І за пів року, сподіваємося, зможемо дати вчителям повний гайд по навчанню", – розповіла вона.

Інша проблема ховається у психоемоційному стані. Оскільки під час повітряних тривог і обстрілів неможливо повноцінно сконцентруватися на навчанні.

"Ми намагаємося шукати можливості, де можна вивести дітей в безпечні регіони, і де вони в іншій обстановці змогли б сфокусуватися на програмах, надолуженні навчання. От старшокласників ми вивозимо в Закарпаття, проводимо для них інетнсиви, а потім намагаємося підтримати їх онлайн по їхньому поверненню. Але – це надто важко, особливо йдуть обстріли і коли немає електрики, то про онлайн також не може йти мова", – додала Залюбовська.

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