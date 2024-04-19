Узяти участь у ньому можуть вступники, які мають або цьогоріч отримають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.
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Випускники коледжів уже можуть реєструватися на бакалаврський ЄФВВ
Такий іспит можуть скласти вступники, які планують продовжити навчання за спеціальностями таких галузей знань:
- 07 "Управління та адміністрування";
- 20 "Аграрні науки та продовольство";
- 28 "Публічне управління та адміністрування";
і спеціальностями:
- 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності";
- 051 "Економіка".
Випускники коледжів зможуть скласти фахове вступне випробування з двох предметів: аграрних наук або економіки та управління.
Для таких вступників у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала ЗНО / НМТ, використають бал БЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження.
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