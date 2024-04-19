Узяти участь у ньому можуть вступники, які мають або цьогоріч отримають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

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Випускники коледжів уже можуть реєструватися на бакалаврський ЄФВВ

Такий іспит можуть скласти вступники, які планують продовжити навчання за спеціальностями таких галузей знань:

  • 07 "Управління та адміністрування";
  • 20 "Аграрні науки та продовольство";
  • 28 "Публічне управління та адміністрування";

і спеціальностями:

  • 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності";
  • 051 "Економіка".

Випускники коледжів зможуть скласти фахове вступне випробування з двох предметів: аграрних наук або економіки та управління.

Для таких вступників у формулі розрахунку конкурсного бала, окрім бала ЗНО / НМТ, використають бал БЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження.

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