Принять участие в нем могут поступающие, которые имеют или в этом году получат дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра.

Смотрите также Поступление в военные вузы и колледжи в 2024 году: в Минобороны обнародовали даты и условия

Выпускники колледжей уже могут регистрироваться на бакалаврский ЕФВВ

Такой экзамен могут сдать поступающие, которые планируют продолжить обучение по специальностям таких отраслей знаний:

07 "Управление и администрирование";

20 "Аграрные науки и продовольствие";

28 "Публичное управление и администрирование";

и специальностям:

028 "Менеджмент социокультурной деятельности";

051 "Экономика".

Выпускники колледжей смогут сдать вступительный экзамен по двум предметам: аграрных наук или экономики и управления.

Для таких абитуриентов в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО / НМТ, используют балл БЕФВВ в случае регистрации абитуриента для его прохождения.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ВНО и УМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и заполнения пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был полностью уверен в своих знаниях.

Читайте больше новостей о вступительной кампании