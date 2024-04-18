Так, до 1 июля продлится прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные (отборочные) комиссии высших военных учебных заведений (ВУЗов), военных учебных подразделений высших учебных заведений (ВНП ЗВО) и учреждений профессионального предвысшего военного образования (ЗФПВО).

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Какие сроки поступления в военные вузы и колледжи в 2024 году

До 20 июля абитуриенты могут подать документы непосредственно в приемные комиссии военных вузов, колледжей и учебных подразделений вузов.

С 20 по 30 июля будет проходить конкурсный отбор на обучение для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и степени высшего образования бакалавра (магистра ветеринарного направления). 1 августа – конечный срок зачисления на обучение,

– отметили в Департаменте.

Какие особенности организации вступительной кампании

Конкурсный отбор поступающих в возрасте до 30 лет для получения профессионального предвысшего и высшего образования осуществляют приемные (отборочные) комиссии, в том числе и выездным составом, в местах, определенных решением командования учебных заведений со строгим соблюдением мер безопасности, направленных на сохранение здоровья и жизни абитуриентов.

В случае невозможности оформления личного дела в ТЦК и СП по месту жительства (пребывания на учете) гражданские лица имеют право подать заявление и соответствующие документы на поступление непосредственно в приемную комиссию вуза или колледжа лично или по почте.

Окончательный медицинский осмотр поступающие могут пройти непосредственно в учебном заведении во время прохождения вступительных испытаний.



Даты вступительной кампании в военные вузы / Департамент военного образования и науки Минобороны Украины

Какие условия поступления

Поступающие в военные учебные заведения на базе полного общего среднего образования могут выбирать желаемый формат участия в конкурсном отборе из нескольких вариантов:

вступительного испытания, предусматривающего оценивание знаний поступающего по четырем конкурсным предметам, форму и порядок проведения которого определяет вуз в Правилах приема;

результатов НМТ 2022, 2023 (три конкурсных предмета) или 2024 (четыре конкурсных предмета) лет, или ВНО 2021 года по трем конкурсным предметам.

Поступающие в военные колледжи для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на базе полного общего среднего образования участвуют в конкурсном отборе по результатам вступительных испытаний.

Поступающие в вузы участвуют в конкурсе по результатам единого вступительного экзамена и профессионального экзамена.

Все поступающие в военные учебные заведения должны сдавать экзамен по физической подготовке и проходят профессионально-психологическое обследование.